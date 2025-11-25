menu
19 C
Chania
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1974: Αδύνατη η διακίνηση εργατών εκ Μυτιλήνης στα Χανιά για τη συλλογή ελαιοκάρπου

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

29 Νοεµβρίου 1974 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας τα εργατικά χέρια για την συλλογή ελαιοκάρπου δεν επαρκούσαν και γινόταν προσπάθειες προκειµένου να έρθουν εργάτες από τη Λέσβο.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού απέστειλε την εξής απάντησιν είς τον βουλευτή τού Νοµού µας κ. Π. Πολυχρονίδη εν σχέσει µε το θέµα της αποστολής συλλεκτών ελαιοκάρπου πρός αντιµετώπισιν των εµφανισθείσων δυσχερειών ελαιοσυλλογής εν τω Νοµώ µας.

‘‘Είς απάντησιν τού από 12-11-1974 υµετέρου τηλεγραφήµατος σχετικού µε την διακίνισιν εργατών εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχήν των Χανίων διά την συλλογήν ελαιοκάρπου, έχοµεν την τιµήν να γνωρίσωµεν υµίν ότι επί του θέµατος τούτου η υπηρεσία Νοµού Λέσβου του ηµετέρου οργανισµού διά σχετικής αναφοράς µας εγνώρισε τα κάτωθι:

1) Ως προκύπτει εκ σχετικής αναφοράς του Γεωπόνου της ∆/νσεως Γεωργίας Λέσβου (υπό ηµεροµηνίαν 31-10-74) υφίσταται έλλειψις εργατικών χειρών διά την συλλογήν ελαιοκάρπου είς περιοχάς Κεραµιών και Πηγήν της Νήσου.

2) Εκ της ερεύνης ήν ενηργήσεων η ηµετέρα υπηρεσία του Νοµού Λέσβου και εκ των επαφών τας οποίας είχε µετά µεγάλων κτηµατιών της περιοχής διεπιστώθη ότι αντιµετωπίζουν έλλειψιν εργατικών χειρών.

3) Είς Μυτιλήνην τα ηµεροµίσθια κυµαίνονται των µε αρρένων από 250 έως 300 δρχ των δε θηλέων ανέρχονται είς 130 δρχ µε προοπτικήν περαιτέρω αυξήσεων.

4) Αι συνεχείς βροχοπτώσεις συνετέλεσαν είς την πρώιµον ωρίµανσιν του ελαιοκάρπου

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι δεν είναι εφικτή η διακίνησις µέσω του οργανισµού εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχή των Χανίων»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum