1974: Αδύνατη η διακίνηση εργατών εκ Μυτιλήνης στα Χανιά για τη συλλογή ελαιοκάρπου

29 Νοεµβρίου 1974 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας τα εργατικά χέρια για την συλλογή ελαιοκάρπου δεν επαρκούσαν και γινόταν προσπάθειες προκειµένου να έρθουν εργάτες από τη Λέσβο.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού απέστειλε την εξής απάντησιν είς τον βουλευτή τού Νοµού µας κ. Π. Πολυχρονίδη εν σχέσει µε το θέµα της αποστολής συλλεκτών ελαιοκάρπου πρός αντιµετώπισιν των εµφανισθείσων δυσχερειών ελαιοσυλλογής εν τω Νοµώ µας.

‘‘Είς απάντησιν τού από 12-11-1974 υµετέρου τηλεγραφήµατος σχετικού µε την διακίνισιν εργατών εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχήν των Χανίων διά την συλλογήν ελαιοκάρπου, έχοµεν την τιµήν να γνωρίσωµεν υµίν ότι επί του θέµατος τούτου η υπηρεσία Νοµού Λέσβου του ηµετέρου οργανισµού διά σχετικής αναφοράς µας εγνώρισε τα κάτωθι:

1) Ως προκύπτει εκ σχετικής αναφοράς του Γεωπόνου της ∆/νσεως Γεωργίας Λέσβου (υπό ηµεροµηνίαν 31-10-74) υφίσταται έλλειψις εργατικών χειρών διά την συλλογήν ελαιοκάρπου είς περιοχάς Κεραµιών και Πηγήν της Νήσου.

2) Εκ της ερεύνης ήν ενηργήσεων η ηµετέρα υπηρεσία του Νοµού Λέσβου και εκ των επαφών τας οποίας είχε µετά µεγάλων κτηµατιών της περιοχής διεπιστώθη ότι αντιµετωπίζουν έλλειψιν εργατικών χειρών.

3) Είς Μυτιλήνην τα ηµεροµίσθια κυµαίνονται των µε αρρένων από 250 έως 300 δρχ των δε θηλέων ανέρχονται είς 130 δρχ µε προοπτικήν περαιτέρω αυξήσεων.

4) Αι συνεχείς βροχοπτώσεις συνετέλεσαν είς την πρώιµον ωρίµανσιν του ελαιοκάρπου

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι δεν είναι εφικτή η διακίνησις µέσω του οργανισµού εκ της νήσου Μυτιλήνης είς την περιοχή των Χανίων»