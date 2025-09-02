1973: Βουγιουκλάκη και Παπαµιχαήλ µε την ‘‘Θεατρίνα’’ στην πόλη µας

Για την… “κάθοδο” των Αλίκη Βουγιουκλάκη και ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ στα Χανιά, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 29ης Ιουνίου 1973.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «οἱ δύο δηµοφιλείς θιασάρχαι Αλίκη Βουγιουκλάκη, ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ που πραγµατοποίησαν ἐφέτος µια θριαµβευτική ἐπιτυχία µε την κωµωδία τοῦ Σµερσετ Μώµ ‘‘Η ΘΕΑΤΡΙΝΑ’’ στο Θέατρο ΑΛΙΚΗ Αθηνῶν ἐπιχειροῦν µια σύντοµη καλλιτεχνική περιοδεία µὲ την µεγάλη τους ἐπιτυχία τη ‘‘ΘΕΑΤΡΙΝΑ’’ µὲ τὸν ἴδιο θίασο τῶν Αθηνῶν και τον ίδιο σκηνικό διάκοσµο τῆς Αθηναΐκῆς παραστάσεως.

Το µεγάλο αυτό καλλιτεχνικό γεγονός από την προσεχή Τρίτη Τετάρτη καί Πέµπτη στον Κιν)τρον ΑΠΟΛΛΩΝ την Τρίτη βραδυνή παράστασις ώρα 10 µ.µ. καί τήν, Τετάρτη και Πέµπτη απογευµατινή ώρα 7.30 µ.µ. καί βραδυνή 10 µ.µ. οπότε ἡ Αλίκη και ο ∆ηµήτρης µου µε τοὺς ἐκλεκτούς συνεργάτας θα παρουσιάσουν την µεγαλύτεση θεατρική επιτυχία των Αθηνών την ‘‘ΘΕΑΤΡΙΝΑ’’.

Μαζί τους πρωταγωνισικών ο Νίκος Γαλανός, Μάκης Πανώριος, Γιάννης Ξανθογιώργος, Βασίλης Γεωργιάδης, Κική Γρηγορίου, Ελπίδα Μπραουδάκη, Ρένα Παγκράτη, Νικήτας Αστρινάκης καί ἡ Αφροδίτη Γρηγοριά. Εἰσιτήρια προπωλούνται εἰς τὸν Κιν/τρον Απόλλωνα».