Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
1973: Ρωσικόν πλοίον προσήγγισεν είς τον λιµένα Χανίων

Βασιλική Τωμαδάκη
Για τον κατάπλου σοβιετικού πλοίου στα Χανια, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 9ης Οκτωβρίου 1973.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Το εσπέρας της παρελθούσης Κυριακής προσήγγισε είς τον λιµένα Χανίων το Σοβιετικόν δεξαµε/ον ‘‘Τσερόϊ Μπρέστι’’ νηολογίου Νοβοροσίνσκη, προερχόµενον από την Μπανίγια Συρίας και προοριζόµενον διά την Κούβα µε 45.000 τον πετρέλαιον» ενώ στην συνέχεια διευκρινίζεται ότι «Σκοπός της προσεγγίσεως ήτο η αποβίβασις του ναύτου Νικολάϊ Χαρέσκο, ο οποίος είχε υποστεί κάταγµα της δεξιάς χειρός, ενώ ησχολείτο είς το µηχανοστάσιον του σκάφους.
Εις τον τραυµατίαν ναυτικόν, ο οποίος µετεφέρθη υπό οργάνων του Λιµεναρχείου Χανίων, παρεσχέθησαν αί πρώται βοήθειαι είς την ενταύθα κλινικήν Γεωργιλαδάκη. Ακολούθως δέ, κατόπιν σήµατος του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, διετέθη αεροσκάφος Ντακότα της 115 Π.Μ. το οποίον τον µετέφερε περί το µεσονύκτιον της ίδιας ηµέρας είς Αθήναν».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

