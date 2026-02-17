menu
1972: Στόχος τῶν Σουηδῶν τουριστῶν η Κρήτη

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
» ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

Για την Κρήτη ως… άγνωστο τουριστικό τόπο των Σουηδών και το ρεπορτάζ που είχε γράψει Σουηδός δηµοσιογράφος διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 28ης Ιανουαρίου 1972.

«Η Κρήτη εἶναι ἕνα νησί κατάλληλο για την νοοτροπία µας» -γράφει σε όλοσέλιδη εἰκονογραφηµένη ανταπόκρισί του ἀπὸ τὴν Μεγαλόνησο ο Σουηδός ταξιδιωτικός δηµοσιογράφος κ. Κάρλ Ινγµαρ Πέρσταντ, στις ἐφηµερίδες «Χούντικσβαλς Τίντνινγκεν» καὶ «Χέλσινγκλαντς Τίντνινγκεν» καὶ συνεχίζει:

«Ένα ἀπὸ τὰ ταξιδιωτικά γραφεία τῆς Σκανδιναυΐας ποὺ ἐχουν εἰς τὸ πρόγραµµά των ἐκδροµὲς πρὸς τὴν Κρήτη, εἶναι τὸ VINGRESOR. Τί εἶναι λοιπὸν ἡ Κρήτη; Ἕνα νησὶ στὸ ὁποῖο µποροῦµε νὰ δοῦµε ὅ,τι εἶναι γνήσια ελληνικό καὶ νὰ ζήσωµε τὴν «καθηµερινὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἄγνωστος αὐτὸς τουριστικός τόπος, στὸν ὁποῖον, καθώς λέγεται, κατοικοῦσε ὁ Θεὸς Ζεύς, τώρα εἶναι ἕνας παράδεισος διακοπών καὶ ἐκεῖ µποροῦµε νὰ ζήσωµεν ἀπὸ κοντὰ τὸν τρόπον ζωῆς τῶν ἁγνῶν Ἑλλήνων. Εντὸς ὀλίγων ἐτῶν ἡ νῆσος Κρήτη θὰ γίνη τὸ ἴδιο γνωστὴ ὅπως ἡ νῆσος Ρόδος εἶναι σήµερα γιὰ τοὺς Σουηδούς τουρίστες. Η Κρήτη εἶναι ἕνα πραγµατικά εἰδυλλιακό µέρος. Οἱ ώρες τῆς γαλήνης στην Κρήτη εἶναι κάτι ἀνεπανάληπτο».

