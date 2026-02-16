1971: Ἐνδιαφέρον εξαγωγικού οἴκου διὰ τὰ πορτοκάλια Χανίων

Για το ενδιαφέρον για εξαγωγές πορτοκαλιών των Χανίων στη Γερµανία διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 21ης Ιανουαρίου 1971.

∆ιαβάζουµε στο ρεπορτάζ της εποχής «υπό του ἐξαγωγικοῦ οἴκου Π. Καραµπούλας καὶ Σία ἐξεδηλώθη ἐνδιαφέρον διὰ τὴν συγκέντρωσιν καὶ ἐξαγωγὴν ἑσπεριδοειδῶν ἐκ τοῦ Νοµοῦ Χανίων εἰς τὴν Γερµανίαν.

Πληροφορούµεθα ὅτι συνεργεῖον τοῦ ὡς ἄνω οἴκου εὑρίσκεται ἤδη εἰς Χανιὰ καὶ προτίθεται νὰ συγκεντρώση 150 τόννους, ἐφ ὅσον ὑπάρξουν προσφοραί, µὲ τὴν τιµὴν τῶν 1,50 δρχ. κατὰ κιλόν».