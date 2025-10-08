1971: Αρχίζει το παγκρήτιον πρωτάθληµα Βόλεϋ

Για την έναρξη του Παγκρήτιου Πρωταθλήµατος Βόλεϊ πριν από 54 χρόνια διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 1ης Ιουλίου 1971.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εποχής «Το προσεχές Σαββατοκύριακο αρχίζει το Παγκρήτιο Πρωτάθληµα Βόλεϋ Μπώλ, οργανούµενον από την Τοπική Επιτροπήν ΕΟΠΕ Κρήτης.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί είς δύο γύρους κατά τους µήνας Ιούλιον και Αύγουστον και υπό το φως των προβολέων.

Οι αγώνες του ώς άνω πρωταθλήµατος θα διεξάγονται κάθε Σαββατοκύριακον, θα συµµετάσχουν δε αί οµάδες Κύδων και ΑΟ Αντισφαίρισεως Χανίων και Κάστρο, Εργοτέλης, Ο. Αντισφαιρίσεως, ΟΦΗ και ΕΓΟΗ Ηρακλείου.

Οι διαιτηταί των αγώνων θα είναι εξ’ Αθηνών. Το πρόγραµµα των αγώνων έχει ως εξής διά το Σαββατοκύριακο.

Σάββατον 3-7-71, ώρα 8 µ.µ. Στάδιον Χανίων

Κύδων – Κάστρο

Ο.Α. Χανίων – Εργοτέλης

Στάδιο Ο.Α.Η

Ο.Α. Ηρακλείου – ΕΓΟΗ

Κυριακή 4-7-71, ώρα 8µ.µ.

Στάδιον Χανίων

Κύδων – Εργοτέλης

Ο.Α. Χανίων – Κάστρο»