1969: Η Μινωική Κρήτη αποκαλύπτει τα µυστικά της

Για την έρευνα του Ιταλού αρχαιολόγου Ντόρο Λεβί, σχετικά µε την Φαιστό, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 17ης Σεπτεµβρίου 1969.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ο Μινωικός πολιτισµός ἀποκαλύπτει συνεχώς, κάτω από την σκαπάνην τοῦ ἀρχαιολόγου τα µυστικά του. Καί ὅµως εξακολουθεί να – παραµένη ἀκόµη αινιγµατικός.

– Επί ἔξη χιλιάδες χρόνια ή Φαιστός κατοικήθηκε συνεχῶς, λέγει ὁ Ιταλός καθηγητης Ντόρο Λέβι, ὡς προσωρινον συµπέρασµα της τεσσαρακονταετούς ἐργασίας του στη Φαιστό. Πέντε διαδοχικά παλάτια ἀπεκαλύφθησαν, το καθένα κτισµένο πάνω στα ἐρείπια του προηγουµένου,

Περί το 1450 π.Χ. µιά φοβερή καταστροφή ἐσήµανε το τέλος του µινωικού πολιτισµού. Ήταν έκρηξις του ήφαιστείου της Θήρας, ὅπως ύποστηρίζεται τελευταίως (ἀλλά δεν εὑρέθησαν ίχνη ἀπηνθρακωµένων σωµάτων, παρατηρεί Λέβι, ἤ ἄλλη αἰτία πολεµική. Παραµένει ἀκόµη ἀνεξιχνίαστον.

Η πρώτη πολιτεία της Φαιστοῦ εἶναι τῆς νεολιθικής εποχῆς, ἀλλά µετά το 1.450 εκτίσθηκε µια καινούργια πόλις που ἀνήκει στην γεωµετρική περίοδο.

Ο µινωικός πολιτισµός ἤνθισε κυρίως περί το 1750 π.Χ. λέγει ο Λέβι, και ὄχι ὅπως έπιστεύετο ως τώρα, 500 χρόνια ενωρίτερον. Αποδεικνύεται ἀπό µια σφραγίδα του βασιλέως τῆς Βαβυλώνος Αµµουραµπί, ή οποία ἀνεκαλύφθη τελευταίως έντὸς τάφου».