1964: Το σπήλαιο του Αη – Γιάννη στην Σπηλιά Κισσάµου

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 18ης Οκτωβρίου 1964 µία φωτογραφία και ένα κείµενο σχετικά µε το σπήλαιο του Αη Γιάννη στη Σπηλιά Κισσάµου.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙ ἀναφέρει ὅτι στὸ βράχο αὐτὸ τοῦ Σπηλαίου ἐκτύπησε ὁ ῞Αγιος Ιωάννης µὲ τὴν βακτηρία του καὶ ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ τρέχη τὸ ἁγίασµα. Οἱ Χριστιανοὶ τὸ σέβονται καὶ τὸ πιστεύουν πῶς εἶναι ἁγίασµα, ὁσάκις σταµατήση ἐπανέρχεται κατόπιν τελέσεως ἁγιασµοῦ. Αὐτὸς ὁ βράχος ὁ ἱερὸς εὑρίσκεται ἐντὸς σπηλαίου ποὺ χωράει περὶ τοὺς 2.000 προσκυνητάς.

Υπάρχει καὶ ναὸς ἐκτὸς τοῦ σπηλαίου πρὸς τιµὴν τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Ερηµίτου καὶ ἑορτάζει τὴν 7 Οκτωβρίου. Εὐρίσκτεται 600 µέτρα Β.∆, τοῦ χωρίου Σπηλιᾶς καὶ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ πού κείται νοτίως τοῦ χωρίου».