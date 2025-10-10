1964: Το Εργατικόν Κέντρον Χανίων ζητεί να ελέγχεται η οκτάωρος εργασία

61 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 21ης Οκτωβρίου 1964 διαβάζουµε για το αίτηµα του Εργατικού Κέντρου Χανίων προκειµένου να γίνονται έλεγχοι για τη διασφάλιση του 8ωρου εργασίας.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «ΥΠΟ ΤΟΥ Εργατικοῦ Κέντρου Χανίων ἐζητήθη ἁρµοδίως ἡ ἔκδοσις Ὑπουργικῆς Αποφάσεως διὰ τῆς ὁποίας οἱ σκοποὶ τοποθέται Χωροφύλακες οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τὸ ἄνοιγµα καὶ κλείσιµον τῶν καταστηµάτων, νὰ ἔχουν δικαίωµα ἐλέγχου καὶ τῆς περὶ ὀκταώρου ἐργατικῆς Νοµοθεσίας ὡς καὶ τῆς Κυριακῆς ἀναπαύσεως.

Κρίνεται ὅτι τὸ µέτρον τοῦτο ἀποτελεῖ τὸν µοναδικὸν καὶ προσφορότερον τρόπον ἀντιµετωπίσεως τῶν σχετικῶν παραβάσεων».