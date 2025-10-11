1964: Οι ευχές των Χανιωτών φιλάθλων τους συνοδεύουν

Για το… βάπτισµα του πυρός στην Β’ Εθνική Κατηγορία, τον Οκτώβρη του 1964 διαβάζουµε στην εφηµερίδα “Παρατηρητής” (18/10/1964).

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ἐκπρόσωπος τοῦ νοµοῦ Χανίων ὁµὰς τοῦ ΤΑΛΩ στὸ ἔθνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα Β΄ Κατηγορίας.

Τὸ ἀπόγευµα λαµβάνει ὡς γνωστό το… βάπτισµα τοῦ πυρὸς ἀντιµετωπίζουσα στο Ρέθυµνο τὴν ὁµάδα τοῦ Ρεθυµνιακού, στὸν πρώτο πρωταθληµατικὸν ἀγῶνα της. Οἱ δὲ εὐχες τῶν Χανιωτῶν τὴν συνοδεύουν στὸ «έναυσµα» τῆς ἐφετινῆς ἀγωνιστικής προσπαθείας της.

Στὴν εἰκόνα µας διακρίνοντας κατὰ σειρὰν (οἱ ἀντιµετωπίσαντες ἐσχάτως τὴν Ἐθνικὴν Ἐνόπλων) οἱ γνωστοί παίκτας τοῦ Τάλω Γκίκας, Σπιθουράκης, Σκρίνης, Καραµπογιάς, Ὀδεµισιώτης, Απρικίδης Μπάκας Μυτιλινάκης, Πεντάρης, Πολάκης Συγγελάκης, καὶ Κουβαριτάκης, ἔχοντες στο µέσον τὸν γνωστὸν σύµβουλον τοῦ συλλόγου κ. Χαραλαµπάκην».