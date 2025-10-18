1964: Η συλλογή ελαιοκάρπου διά µηχανήµατος

» Αντιµετωπίζεται ὑπὸ τῆς ΑΤΕ

61 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” διαβάζουµε για τη συλλογή ελαιοκάρπου µε µηχάνηµα εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών.

∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της 22ας Οκτωβρίου 1964 «ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ καὶ χθὲς ὑπὸ τῆς Αγροτικής Τραπέζης ὅτι µελετᾶται ἡ προµήθεια καταλλήλου µηχανήµατος διὰ τὴν συλλογὴν τοῦ ἐλαιοκάρπου, λόγω τῆς παρατηρουµένης ἐλλείψεως έργατικῶν χειρῶν καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἐπιβαρύνσεως τοῦ κόστους τοῦ ἐλαιολάδου. Ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Τραπέζης ἔχει θέσει ὑπὸ δοκιµὴν ταιαῦτα µηχανήµατα, µὲ τὸν σκοπὸν ὅπως ἐπιλεγῆ τὸ ἀποδοτικώτερον τούτων καὶ διατεθῆ ἀκολούθως εἰς τοὺς ἐλαιοπαραγωγούς. Οἱ ἐλαιοπαραγωγοὶ τῆς χώρας πανηγυρίζουν προκάταβολικῶς τὸ γεγονός».