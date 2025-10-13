1964: Η γιορτή του κρητικού κρασιού

Για την γιορτή του κρητικού κρασιού η οποία διοργανωνόταν στο γειτονικό Ρέθυµνο, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 16ης Οκτωβρίου 1964.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ του τρυγητοῦ εἰς ὁλόκληρη την Κρήτην εὑρίσκεται πρὸς τὸ τέρµα της. Το δὲ ὄψιµο Κρητικό ροζακί σταφύλι θὰ κυκλοφορή ἴσως ὁλίγας ἀκόµη ἡµέρας εἰς τὴν ἀγορὰν τῆς Μεγαλονήσου. Στὴν εικόνα µας ένα σιγµιότυπον ἀπὸ παλαιότερο τριήµερο ἑορτασµὸ τοῦ Κρητικοῦ κρασιού στην γειτονικὴν πόλιν τοῦ Ρεθύµνου.

Εὐθαλεῖς Ρεθύµνιοι βρακοφόροι καὶ θελκτικές κοπελιές µὲ ἐθνικοτοπικὲς ἐνδυµασίες χορεύουν τὸν «πεντοζάλην κάτω ἀπὸ κληµαταριά κατάφυρτη ἀπὸ λαχταριστά σταφύλια.

Ως γνωστόν στην Γιορτὴ τοῦ Κρητικοῦ κρασιού συννέρρευσαν στο Ρέθυµνο πλήθη Κρητῶν ἐξ ὅλων τῶν νοµών της Μεγαλονήσου».