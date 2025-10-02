menu
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Στο Αρχείο

1964: 483.258 άτοµα ὁ πληθυσµός τῆς Κρήτης κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1961

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εσείς ξέρατε πόσος ήταν ο πληθυσµός της Κρήτης πριν από 64 χρόνια; ∆ιαβάζουµε σχετικά σε ρεπορτάζ της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 2ας Οκτωβρίου 1964.

«Συµφώνως πρὸς τὸ εἰδικὸν τεύχος, τὸ ἀφιερωµένον εἰς την Κρήτην, τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικής Υπηρεσίας, µε βασιν την επεξεργασίαν τον άποτελεσµάτων τῆς ἀπογραφῆς πληθυσµού κατοικιών του Μαρτίου 1961, ὁ συνολικός πληθυσµός τῆς µεγαλονήσου, περιλαµβανοµένων καὶ τῶν συλλογικών συµβιώσεων (νοσοκοµείων, στρατώνων κλπ.) ανήρχετο την 19ην Μαρτίου 1961 εἰς 483.258 άτοµα. Τα µελη τῶν νοικοκυριών ἀνήρχοντο εἰς 469,784, εκ τῶν όποιων 222,693 ἄνδρες και 247.091 γυναίκες. Καὶ εἰς τὴν Κρήτην, ὡς καὶ εἰς τὰς λοιπάς περιο ας της χώρας, οἱ γυναίκες ήσαν περισσότεραι τῶν ἀνδρών.

Το 81,12 % του συνολικού πληθυσµού των νοικοκυριών τῆς Κρήτης, ηλικίας 10 ετών καὶ ἄνω εγνώριζε γραφήν καὶ ἀνάγνωσιν. Ο οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός τῆς Κρήτης ἀνήρχετο εἰς 220.363 άτοµα. Εκ τούτων οἱ 138.411 ἦσαν ἄνδρες και 81.952 γυναίκες Εκ τοῦ συνολικού πληθυσµού 129,620 κάτοικοι διαµένουν εἰς ἀστικάς περιοχάς 44.303 εἰς ἡµιαστικάς και 309.335 εἰς αγροτικός περιοχάς».

