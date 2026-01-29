1963: Σύσκεψις είς την νοµαρχίαν χθες επί του θέµατος της τουριστικής αναπτύξεως του νοµού Χανίων

20 Φεβρουαρίου 1963 και στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» εκείνης της ηµέρας διαβάζουµε για την πραγµατοποίηση σύσκεψης για την τουριστική ανάπτυξη του νοµού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Εἰς τὰ γραφεία της Νοµαρχίας καὶ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κ. Νοµαρχούντος συνεκροτήθη χθες τη προαγγελθείσα σύσκεψις διὰ την µελέτην δυνατοτήτων τουριστικῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ Νοµού Χανίων. Κατ’ αὐτὴν ἐξετέθησαν ωρισµέναι βασικαὶ ἀπόψεις παρὰ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ὑπηρεσίας τῆς Περιφερειακής Αναπτύξεως Κρήτης κ. Κουρκουµέλη, ὡς καὶ παρὰ τοῦ κ. Μοντιάνο, ἐκπροσώπου τοῦ ἀµερικαν, τεχνικοῦ οἴκου ὅστις ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ προγράµµατος του τοµέως της τουριστικής αξιοποιήσεως τῆς νήσου.

Ακολούθως οἱ παριστάµενοι έδωσαν ώρισµένας πληροφορίας καὶ τελικῶς ἀπεφασίσθη όπως έκαστος τῶν µετασχόντων τῆς συσκέψεως, υποβάλη ἐν ὑποµνµατι, µέσῳ τοῦ οἰκείου γραφείου της Νοµορχίας, τὰς ἀπόψεις του εἰς τὸν συντοµώτερον χρόνον, προκειµένου να συνταχθή ή γενική µελέτη παρὰ τῆς ἀναλαβούσης την ὅλην ἐργασίαν υπηρεσίας.

Ο κ. Μοντιάνο, µετὰ τοῦ συνο δεύοντος αὐτὸν κ. Σράϊµπερ και τοῦ κ. Κουρκουµέλη θα µεταβούν σήµερον εἰς Παλαιόχωραν καὶ Καστέλλι, µεθαύριον δὲ εἰς Χ. Σφακίων. Ακολούθως θα µεταβούν εἰς Ρέθυµνον ὅπου θὰ παραστούν εἰς παροµοίαν σύσκεψιν».