1963: Νέο κύµα κακοκαιρίας αναµένεται εις όλη την χώραν

» Απεκλείσθησαν χωριά του νοµού Χανίων

63 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» της 27ης Ιανουαρίου διαβάζουµε για µία σφοδρή κακοκαιρία η οποία είχε πλήξει τον νοµό Χανίων µε το χιόνι σε ορισµένα χωριά να έφτανε τους 70 πόντους και τα χωριά να παραµένουν αποκλεισµένα.

Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «Συνεπεία τῶν χιονοπτώσεων ἀπεκλείσθησαν τὰ χωρία Καρρές Αποκορώνου, Ζούρβα Κυδωνίας, Σπίνα καὶ Σκάφη Σελίνου. Οἱ κάτοικοι τῶν χωρίων αὐτῶν παραµένουν ἔγκλειστοι ἐντὸς τῶν οἰκιών των, δοθέντος ὅτι ἡ χιὼν ἔ-χει φθάσει εἰς ὕψος 70 ἑκατοστῶν τοῦ µέτρου.

Ἐκ τῶν χωρίων αὐτῶν ἀπεστάλησαν πρὸς τὴν Νοµαρχίαν, τηλεγραφήµατα διὰ τῶν ὁποίων ζητοῦν τὴν ἀποστολήν τροφίµων.

Ο κ. Νοµάρχης ἀπέστειλε σχετικόν τηλεγράφηµα πρὸς τὸ Υπουργείον Προνοίας, ἀργότερον.

∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συνεπεία τῶν χιονοπτώσεων διεκόπη ή συγκοινωνία πρὸς Σφακιά, Ροδοβάνι Μάζα, Τεµένια καὶ Κάνδανον.

∆ιὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς συγκοινωνίας ἀπεστάλησαν ἐκ Χανίων ἐκχιονιστῆρες ὑπὸ τῆς Νοµαρχίας καὶ τῆς 115 Σµηναρχίας.

Ἐξ ἄλλου ἡ ἐνταῦθα Ὑπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κατόπιν συνεννοήσεως µετὰ τοῦ ∆ιευθυντού Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Ν. Χανίων, ἀπέστειλε χθὲς τὸ ἀπόγευµα προωθητήρα εἰς Κράπην διὰ τὸν ἐκχιονισµὸν τῆς ὁδοῦ πρὸς Ασκύφου καὶ ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης συγκοινωνίας τῆς ἐπορχίας Σφακίων.

Σήµερον θὰ ἀποσταλῆ ἕτερος προωθητήρ εἰς Κάνδανον πρὸς ἀποκατάστασιν συγκοινωνίας. τῆς διακοπείσης».