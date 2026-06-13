1963: Μνημείον της Ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα θα ανεγερθή εις Φιρκά

Για την πρόθεση δημιουργίας μνημείου της Ενωσης της Κρήτης με την Ελλάδα στον Φιρκά διαβάζουμε στο φύλλο της 28ης Ιουνίου 1963 της εφημερίδας “Κήρυξ”.

«Κατόπιν εντολής του υφυπουργού Αμύνης κ. Κουνδούρουν, αφίκοντο χθές ενταύθα αεροπορικώς οἱ Κρήτες γλύπται κ. κ. Β. Γεωργιάδης καὶ Ι. Κανακάκης, συνοδευόμενοι ὑπὸ τοῦ συνταγματάρχου κ. Μωραΐτη και μηχανικού άρχιτέκτονος τοῦ Ὑπουργείου Αμύνης ἵνα μελετήσουν επιτοπίως τὸ θέμα τῆς ἀνεγέρσεως Μνημείου τῆς Ἑνώσεως τῆς Κρήτης με τὴν Ἑλλάδα παρά το φρούριον Φιρκά.

Οὗτοι ἐπανερχόμενοι εἰς ‘Αθήνας θὰ ὑποβάλουν σχετικήν ἔκθεσιν εἰς τὸν κ. Κούνδουρον».