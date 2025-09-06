1963: Καθιερώθη το µετάλλιον Γρ. Λαµπράκη

Για την καθιέρωση του µεταλλίου “Γρ. Λαµπράκη” από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας Κύρηξ της 12ης Ιουνίου 1963.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής ‘‘ΛΟΝ∆ΙΝΟΝ, 11.- Το ”Παγκόσµιον Συµβούλιον Εἰρήνης” ἀπεφάσισε να καθιερώση βραβείον εἰς µνήµην τοῦ Γρ. Λαµπράκη, φονευθέντος Ἕλληνος βουλευτοῦ.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συµβουλίου καθηγητής Μπέρναλ ἀνήγγειλεν ὅτι τὸ Συµβούλιον θὰ ἀπονέµη τὸ βραβεῖον, ἕν ἀργυροῦν µετάλλιον, καθ ἕκαστον ἔτος καὶ κατὰ τὴν ἐπέτειον τοῦ θανάτου τοῦ Λαµπράκη εἰς 50 άτοµα τὰ ὁ-ποῖα ἐξυπηρέτησαν τὴν ὑπόθεσιν – τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ ἀφοπλισµοῦ».