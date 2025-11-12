menu
1962: Θα αποπερατωθή το υδροθεραπευτήριον Τεµενίων

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
63 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας «Παρατηρητής» διαβάζουµε για την αποπεράτωση του υδροθεραπευτηρίου Τεµενίων.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της 29ης ∆εκεµβρίου σχετικά «Προχθές τὸ ἀπόγευµα ο Νοµάρχης µας κ. Παπαγιαννόπουλος ἀκολουθούµενος ὑπὸ τοῦ ∆ιοικητού Αγροφυλακής, τοῦ ∆ιευθυντού Προνοίας, Μηχανικοῦ τῆς ΤΥ∆Κ, τοῦ ἀναπληρωτοῦ ∆ιευθυντού Γεωργίας µετέβη εἰς τὰ χωρία Σούγια, Λιβαδά, Μονήν, Τεµένια καὶ Ροδοβάνι.
Μετὰ τοῦ κ. Νοµάρχου µετέβη και ο βουλευτής κ. Γ. Βολουδάκης.
Τον κ. Νοµάρχην υποδέχθησαν καὶ τοῦ ἐξέθεσαν τὰ αἰτήµατα των
Ο κ. Νοµάρχης συνέστησεν πρὸς τους Προέδρους κοινοτήτων να καταρτίσουν αµέσως τὸν προγραµµατισµόν τῶν ἔργων τοῦ 1963 διά να ζητήση εγκαίρως τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν οὐτῶν πιστώσεις, ὡς ἐπίσης καὶ τὴν ταχείαν ὑποβολὴν τῶν δικαιολογητικών πληρωµής των ἡµεροµισθίων τῶν ἐργαζοµέτων εἰς ἔργα.
Εἰς Τεµένια διέθεσεν 150.000 δρχ. διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τοῦ ὕδροθεραπευτηρίου.
Εἰς Μονήν κατόπιν σχετικής αἰτήσεως των κατοίκων διετέθη ή µπουλντόζα πρὸς ἐκβαθυνσιν καὶ διευθέτησιν τῆς κοίτης του χειµάρου Μονῆς -Σούγιας καὶ ὑπεσχέθη τὴν διάθεσιν συρµατοσσάκων διὰ τὴν στερεοποίησιν τῶν ἀναχωµάτων αὐτοῦ, και πρὸς διάσωσιν τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Μονῆς.
Ο κ. Βολουδάκης ἐξ ἄλλου πρὸς χάριν τοῦ κ. Μπακλατζή ὡς ἐδήλωσεν, ὑπεσχέθη συµπληρωµατικήν πίστωσιν έκ 10.000 δραχµών διά την αποπληρωµὴν τοῦ ἔργου υδρεύσεως Μονής.
Ο κ. Νοµάρχης υπεσχέθη χορήγησιν πιστώσεως ἐκ τοῦ έτους 1963 δι’ ύδρευσιν Ροδοβανίου καὶ κατασκευήν αποχώρητηρίων καὶ τέλος ερρύθµισε τὸ θέµα τῆς διά λεωφορείων συγκοινωνίας Χανίων-Καµπανού-Ροδοβάνι».

