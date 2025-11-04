menu
22.8 C
Chania
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1962: Η πρώτη επιτυχής εκδήλωσις της κινηµατογραφικής λέσχης Χανίων

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εσείς ξέρετε πότε πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της Κινηµατογραφικής Λέσχης Χανίων και ποια ταινία προβλήθηκε σε αυτήν;
∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της εφηµερίδας της 14ης Νοεµβρίου 1962 «Την παρελθούσαν Κυριακήν ἐνώπιον πλήθους συµπολιτών µας έλαβε χώραν εἰς τὸν κίνηµατογράφον «Πάνθεον» ή πρώτη έκδήλωσις τῆς Κίνηµατογραφικής Λέσχης Χανίων. Η Κινηµατογραφική Λέσχη ἔχει ὡς σκοπὸν την προβολήν ταινιών όλως ιδιαιτέρας καλλιτεχνικῆς ἀξίας πρὸς ἐξύψωσιν τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ αἰσθήµατος τοῦ κοινοῦ.
Η προσπάθεια έχαιρετίσθη θερµότατα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν συγκεντρωθέντων οἱ ὁποῖοι ἐπίτέλους εἶδαν ὅτι θὰ ὑπάρξη καὶ γιὰ τὴν πόλιν µας ἡ εὐκαιρία νὰ δοῦµε φίλµ ἀληθινῆς τέχνης.
Τεραστία ἐπιτυχία, ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, ὑπῆρξεν ἐξασφάλισις τῆς προβολῆς ὡς πρώτου ἔργου, τοῦ περιωνύµου φίλµ τοῦ Ρώσου Αϊζενστάϊντ «Ιβαν ὁ Τροµερός».
Ο «Αϊζενστάϊν θεωρεῖται σήµερον ὁ µεγαλύτερος σκηνοθέτης τοῦ κόσµου καὶ ὑπῆρξεν ὁ µέγας διδάσκαλος τοῦ κινηµατογράφου. Ὑπῆρξε µαθητής τοῦ µεγάλου Μεγνερχόλντ καὶ ἕνας ἀληθινὸς ἐπαναστάτης εἰς τὴν τέχνην τσῦ κινηµατογράφου,
Τὸ φίλµ ἀνεφέρετο εἰς τὴν πρώτην περίοδον τῆς ζωῆς τοῦ πρώτου Τσάρου τῆς µεγάλης τῆς Ρωσίας Ιβάν, τοῦ ἀποκλει θέντος καὶ Τροµεροῦ, ὁ ὁποῖ· ος έζησε τὸ 1530-1584 καὶ ὁ ὁποῖος ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος στις συνήνωσε τὰ διάφορα µια κρὰ κρατίδια τῆς Ρωσίας εἰς µίαν σὐτοκρατορίαν, Η σύλληψις τοῦ ἔργου ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Αϊζενσεάϊν τὸ 1943, ὅταν δηλαδή ἡ Ρωσία διεξῆγε τὸν ὑπὲρ ὅλων ἀγῶνα ἐναντίον τῶν Γερµανών. Έχει καθαρῶς ἱστορικὴ ὑφὴ καὶ γυρίστηκε µὲ σκοπὸ νὰ ἐξάψη τὸ ρωσικὸν ἐθνικιστικό πνεῦµα κατά τις δύσκολες ἐκεῖνες ώρες. Το φιλµ δίνει την εντύπωση τοῦ ἐπικοῦ, τοῦ µεγάλου τοῦ ἐξόχως δραµατικού’ Αὐτὸ τὸ ὕφος τὸ ἔδωσε µὲ ἀσύγκριτη µαστοριά ὁ Αϊζενστάιν .
Τὴν προβολὴν ἐπρολόγησαν ὁ κ. Ροθ. Μανθούλης, Καθηγητὴς τῆς Ανωτάτης Σχολῆς Κινηµατογράφου µε πολύ κατατοπιστικά λόγια καταχειροκροτήθος ἀπὸ τὸ πυκνόν άκροατήριον,
Η πρώτη ἐκδήλωσις τῆς Κινηµατογραφικής Λέσχης Χανίων ὑπῆρξαν κάτι περισσότερον ἀπὸ ἐπιτυχής. Απετέλεσε καλλιτεχνικόν γεγονός διὰ τὴν πόλιν µας ἡ ὁποία τόση ανάγκην πνευµατικής κινήσεως εχει, καὶ ὡς τοιαύτην την χαιρετίζοµεν εὐχόµενοι κάθε προκοπήν».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum