1962: Η πρώτη επιτυχής εκδήλωσις της κινηµατογραφικής λέσχης Χανίων

Εσείς ξέρετε πότε πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της Κινηµατογραφικής Λέσχης Χανίων και ποια ταινία προβλήθηκε σε αυτήν;

∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της εφηµερίδας της 14ης Νοεµβρίου 1962 «Την παρελθούσαν Κυριακήν ἐνώπιον πλήθους συµπολιτών µας έλαβε χώραν εἰς τὸν κίνηµατογράφον «Πάνθεον» ή πρώτη έκδήλωσις τῆς Κίνηµατογραφικής Λέσχης Χανίων. Η Κινηµατογραφική Λέσχη ἔχει ὡς σκοπὸν την προβολήν ταινιών όλως ιδιαιτέρας καλλιτεχνικῆς ἀξίας πρὸς ἐξύψωσιν τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ αἰσθήµατος τοῦ κοινοῦ.

Η προσπάθεια έχαιρετίσθη θερµότατα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν συγκεντρωθέντων οἱ ὁποῖοι ἐπίτέλους εἶδαν ὅτι θὰ ὑπάρξη καὶ γιὰ τὴν πόλιν µας ἡ εὐκαιρία νὰ δοῦµε φίλµ ἀληθινῆς τέχνης.

Τεραστία ἐπιτυχία, ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, ὑπῆρξεν ἐξασφάλισις τῆς προβολῆς ὡς πρώτου ἔργου, τοῦ περιωνύµου φίλµ τοῦ Ρώσου Αϊζενστάϊντ «Ιβαν ὁ Τροµερός».

Ο «Αϊζενστάϊν θεωρεῖται σήµερον ὁ µεγαλύτερος σκηνοθέτης τοῦ κόσµου καὶ ὑπῆρξεν ὁ µέγας διδάσκαλος τοῦ κινηµατογράφου. Ὑπῆρξε µαθητής τοῦ µεγάλου Μεγνερχόλντ καὶ ἕνας ἀληθινὸς ἐπαναστάτης εἰς τὴν τέχνην τσῦ κινηµατογράφου,

Τὸ φίλµ ἀνεφέρετο εἰς τὴν πρώτην περίοδον τῆς ζωῆς τοῦ πρώτου Τσάρου τῆς µεγάλης τῆς Ρωσίας Ιβάν, τοῦ ἀποκλει θέντος καὶ Τροµεροῦ, ὁ ὁποῖ· ος έζησε τὸ 1530-1584 καὶ ὁ ὁποῖος ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος στις συνήνωσε τὰ διάφορα µια κρὰ κρατίδια τῆς Ρωσίας εἰς µίαν σὐτοκρατορίαν, Η σύλληψις τοῦ ἔργου ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Αϊζενσεάϊν τὸ 1943, ὅταν δηλαδή ἡ Ρωσία διεξῆγε τὸν ὑπὲρ ὅλων ἀγῶνα ἐναντίον τῶν Γερµανών. Έχει καθαρῶς ἱστορικὴ ὑφὴ καὶ γυρίστηκε µὲ σκοπὸ νὰ ἐξάψη τὸ ρωσικὸν ἐθνικιστικό πνεῦµα κατά τις δύσκολες ἐκεῖνες ώρες. Το φιλµ δίνει την εντύπωση τοῦ ἐπικοῦ, τοῦ µεγάλου τοῦ ἐξόχως δραµατικού’ Αὐτὸ τὸ ὕφος τὸ ἔδωσε µὲ ἀσύγκριτη µαστοριά ὁ Αϊζενστάιν .

Τὴν προβολὴν ἐπρολόγησαν ὁ κ. Ροθ. Μανθούλης, Καθηγητὴς τῆς Ανωτάτης Σχολῆς Κινηµατογράφου µε πολύ κατατοπιστικά λόγια καταχειροκροτήθος ἀπὸ τὸ πυκνόν άκροατήριον,

Η πρώτη ἐκδήλωσις τῆς Κινηµατογραφικής Λέσχης Χανίων ὑπῆρξαν κάτι περισσότερον ἀπὸ ἐπιτυχής. Απετέλεσε καλλιτεχνικόν γεγονός διὰ τὴν πόλιν µας ἡ ὁποία τόση ανάγκην πνευµατικής κινήσεως εχει, καὶ ὡς τοιαύτην την χαιρετίζοµεν εὐχόµενοι κάθε προκοπήν».