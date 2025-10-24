menu
1962: Αι επισκευαί της Αγοράς

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε, από το φύλλο της 20ης Νοεµβρίου 1962 της εφηµερίδας “Παρατηρήτης”, µέρος µιας ανοιχτής επιστολής από τον τότε εκπρόσωπο καταστηµαταρχών της ∆ηµοτικής Αγοράς, σχετικά µε τα έργα που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο.
∆ιαβάζουµε σχετικά «ελάβοµεν και δηµοσιεύοµεν την ακόλουθον ἄνοικτὴν ἐπιστολήν πρὸς τὸν κ. Νοµάρχην Χανίων.
Κύριε Νοµάρχα.
Ὡς ἐκπρόσωπος των καταστηµαταρχών της Κεντρικής ∆ηµοτικής Αγοράς ποιούµαι έκκλησιν πρός Ὑµᾶς. Ινα ἐπέµβητε πλέον στην τεχνικήν παρωδίαν από πλευράς χρόνου αποπερατώσεως τοῦ στηθαίου τῆς προσόψεως της κεν. τρικής Αγοράς, εἰς βάρος τῆς οἰκονοµικῆς ὑποστάσεως έκατοντάδος επαγγελµατιών καὶ τῆς ταλαιπωριας ολοκλήρου σχεδόν του πληθυσµού, διότι αύτη θὰ σᾶς εἶναι γνωστον αποτελεί τον κεντρικόν διάδροµον τῆς Πόλεως.
Όταν πρό 45 ετών οἱ τεχνικοί τῆς τότε εποχής, χωρίς να διαθέτουν ούδε το ελάχιστον τῶν σηµερινών τεχνικών µέσων εχρειάσθησαν περίπου 3 έτη διά να κατασκευάσουν εκ θεµελίων το τεράστιον αυτό καὶ θαυµαστόν κτιριακόν συγκρότηµα, δεν είναι κατανοητόν σήµερον ή επισκευή του ἐν λόγω στηθαίου, το οποίον αποτελεί το εν χιλιοστὸν τοῦ ὅλου έργου, ήτοι εν τρίγωνον διαστάσεων βάσεως περίπου 20 µέτρων και ύψους 2,5 να έχη δαπανηθή µέχρι τοῦδε ἔν τρίµηνον και πάν συνεχισθή µε τον ίδιο ρυθµό, θα καλύψωµεν και το 1963.
Κατ’ επαναλήψιν µου έχει δοθή ή ευκαιρία να σας παρακολουθήσω ἐκ του πλησίον και οι διαπιστώσεις µου, ἐπιτρεψτέ µου, εἶναι ότι όχι απλώς κατέχετε την θέσιν του Noµάρχου, αλλά υπηρετείτε τουτην λίαν επαξίως, ώστε να µου δίδετε το δικαίωµα να σας παρακαλέσω όπως κατέλθήτε και επισκεφθήτε την ∆ηµοτικήν Αγοραν, ίνα διαπιστώσετε την οικτράν και αθλιον όψιν του ζωτικώτερου σηµείου τῆς Πόλεως, την ταλαιπωρίαν και αγανάκτησιν του κοινού και την απόγνωσιν εἰς ήν έχουν περιέλθει οἱ έντος αύτης επαγγελµατίαι.
Καλέσετε τους υπευθύνους και αρµοδίους, και δίατάξετε την ταχείαν αποπεράτωσιν του έργου, τόσον διά της αύξήσεως των έργατοτεχνιτών, όσον καὶ δι’ υπερωρειακής εργασίας».

