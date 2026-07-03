1961: Το ανακαλυφθέν εις Κουρνά σπήλαιον είναι ωραιότερον των Ιωαννίνων

» Πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικώς

Για την ανακάλυψη του σπηλαίου στον Κουρνά και την ανάγκη αξιοποίησης του διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας ¨Κήρυξ” της 30ης Ιουνίου 1961.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «τὸ ἀνακαλυφθέν πλησίον τοῦ χωρίου Κουρνά σπήλαιον, τὸ ὁποῖον εἶναι πλήρες σταλακτιτών, καὶ σταλαγμιτών, θεωρείται ἰσάξιον μὲ ἐκεῖνο τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ ἀπόψεως ὡραιότητος καὶ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος. Το σπήλαιον ἔχει μήκος 50 περίπου μέτρων μὲ δαιδαλώδεις ανισοπέδους διοδρόμους, όδηγοῦντας εἰς θαλαμίσκους έμβαδού κυμαινομένου μεταξύ 3Χ3 καὶ 2,5Χ7 μέτρων, Ἐντὸς τοῦ σπηλαίου έπικρατεῖ μεγόλη ὑγρασία καὶ πυκνόν σκότος. Δὲν ἐγένετο ἀκόμη συστηματική εξερεύνησις τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ σπηλαίου καὶ δὲν εἶναι γνωστὸν ἂν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι μικραὶ ὁπαὶ ὁδηγοῦσαι εἰς ἄλλους θαλάμους.

Οι ὑπάρχοντες στολακτίται καὶ σταλαγμίται δημιουργούν εἰς τοὺς ἐπισκεπτομένους τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι εὑρίσκονται εἰς παραμυθένιο παλάτι μὲ ἀπειρίαν κρυσταλλίνων πολυελαίων, ἀπεριγράπτου κάλλους. Ωρισμένοι σταλαγμίται έχουν στρώματα όμοιάζοντα, μὲ τὴν βοήθειαν ὀλίγης φαντασίας, μὲ ἀνθρώπους ἢ παράξενα ζώα ἢ ἐξωτικά λουλούδια, Ως γνωστόν, τὸ σπήλαιον άνεκαλύφθη κατά τύχην, ἀπὸ δύο νεαρούς, τὸν Στρατήν Βαρβαντάκην ἐτῶν 16 και Ευάγγελον Καλογεράκην, ἐτῶν 21, οἱ ὁποῖοι ψάχνοντες δια σαλιγκάρια εἰς τὸν χέρσον ἀγρὸν τοῦ Νικολάου Βαρβαντάκη, ἐσήκωσαν διαφόρους ἀγκολίθους. Κάτω ἀπὸ σωρόν τοιούτων λίθων, ἀνεκάλυψαν μικρὰν ὁπὴν διαμέτρου 60 έκατοστῶν, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ ὑποχθονίου ἀνακτόρου ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς ἐπισκέπτας εἰς χώρας ὀνείρου.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ σπηλαιολογικὴν ὁμάδα, πρόκειται κατ’ αὐτὰς νὰ προβῆ εἰς συστηματικήν ἐξερεύνησιν καὶ σχεδιαγράφησιν τοῦ σπηλαίου καὶ νὰ ὑποβάλη σχετικὴν ἔκθεσιν εἰς τὴν Σπηλαιολογικὴν Ἑταιρείαν ᾿Αθηνῶν.

Ελπίζεται βασίμως, ὅτι τόσον τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, ὅσον καὶ ὁ ΕΟΤ θὰ ἐνδιαφερθούν, ὥστε μίαν ἡμέραν τὸ ἀνακαλυφθέν σπήλαιον Κουρνά να προσελκύση περιηγητάς, όπως συμβαίνει μὲ τὸ σπήλαιον Ιωαννίνων, τὸ ὁποῖον, χάρις εἰς τὴν ἔγχρωμον φωταγώγησίν του έχε έχει θαυμασίως άξιοποιηθή τουριστικώς»