menu
32.3 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1961: Το ανακαλυφθέν εις Κουρνά σπήλαιον είναι ωραιότερον των Ιωαννίνων

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

» Πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικώς

Για την ανακάλυψη του σπηλαίου στον Κουρνά και την ανάγκη αξιοποίησης του διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας ¨Κήρυξ” της 30ης Ιουνίου 1961.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «τὸ ἀνακαλυφθέν πλησίον τοῦ χωρίου Κουρνά σπήλαιον, τὸ ὁποῖον εἶναι πλήρες σταλακτιτών, καὶ σταλαγμιτών, θεωρείται ἰσάξιον μὲ ἐκεῖνο τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ ἀπόψεως ὡραιότητος καὶ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος. Το σπήλαιον ἔχει μήκος 50 περίπου μέτρων μὲ δαιδαλώδεις ανισοπέδους διοδρόμους, όδηγοῦντας εἰς θαλαμίσκους έμβαδού κυμαινομένου μεταξύ 3Χ3 καὶ 2,5Χ7 μέτρων, Ἐντὸς τοῦ σπηλαίου έπικρατεῖ μεγόλη ὑγρασία καὶ πυκνόν σκότος. Δὲν ἐγένετο ἀκόμη συστηματική εξερεύνησις τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ σπηλαίου καὶ δὲν εἶναι γνωστὸν ἂν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι μικραὶ ὁπαὶ ὁδηγοῦσαι εἰς ἄλλους θαλάμους.
Οι ὑπάρχοντες στολακτίται καὶ σταλαγμίται δημιουργούν εἰς τοὺς ἐπισκεπτομένους τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι εὑρίσκονται εἰς παραμυθένιο παλάτι μὲ ἀπειρίαν κρυσταλλίνων πολυελαίων, ἀπεριγράπτου κάλλους. Ωρισμένοι σταλαγμίται έχουν στρώματα όμοιάζοντα, μὲ τὴν βοήθειαν ὀλίγης φαντασίας, μὲ ἀνθρώπους ἢ παράξενα ζώα ἢ ἐξωτικά λουλούδια, Ως γνωστόν, τὸ σπήλαιον άνεκαλύφθη κατά τύχην, ἀπὸ δύο νεαρούς, τὸν Στρατήν Βαρβαντάκην ἐτῶν 16 και Ευάγγελον Καλογεράκην, ἐτῶν 21, οἱ ὁποῖοι ψάχνοντες δια σαλιγκάρια εἰς τὸν χέρσον ἀγρὸν τοῦ Νικολάου Βαρβαντάκη, ἐσήκωσαν διαφόρους ἀγκολίθους. Κάτω ἀπὸ σωρόν τοιούτων λίθων, ἀνεκάλυψαν μικρὰν ὁπὴν διαμέτρου 60 έκατοστῶν, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ ὑποχθονίου ἀνακτόρου ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς ἐπισκέπτας εἰς χώρας ὀνείρου.
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ σπηλαιολογικὴν ὁμάδα, πρόκειται κατ’ αὐτὰς νὰ προβῆ εἰς συστηματικήν ἐξερεύνησιν καὶ σχεδιαγράφησιν τοῦ σπηλαίου καὶ νὰ ὑποβάλη σχετικὴν ἔκθεσιν εἰς τὴν Σπηλαιολογικὴν Ἑταιρείαν ᾿Αθηνῶν.
Ελπίζεται βασίμως, ὅτι τόσον τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, ὅσον καὶ ὁ ΕΟΤ θὰ ἐνδιαφερθούν, ὥστε μίαν ἡμέραν τὸ ἀνακαλυφθέν σπήλαιον Κουρνά να προσελκύση περιηγητάς, όπως συμβαίνει μὲ τὸ σπήλαιον Ιωαννίνων, τὸ ὁποῖον, χάρις εἰς τὴν ἔγχρωμον φωταγώγησίν του έχε έχει θαυμασίως άξιοποιηθή τουριστικώς»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum