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1961: Να προφυλαχθούν τα διάφορα σήματα τα τοποθετηθέντα εις τας οδούς

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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16 Ιουλίου 1961 και όπως διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας “Κήρυξ” εκείνης της ημέρας, στους δρόμους των Χανίων είχαν τοποθετηθεί πινακίδες καθοδηγητικές, οδοσήμανσης.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Υπὸ τοῦ Διευθυντού Τεχνικών Ὑπηρεσιών Ν. Χανίων κ. Κ. Λασσιθιωτάκη ἀπεστάλη πρὸς τὰς Υποδιοικήσεις Χωρ/κῆς τοῦ νομοῦ ἔγγραφον ἔχον ὡς ἀκολούθως:
«Έχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν τὰ ἀκόλουθα: Κατὰ μήκος τῆς ὁδοῦ Χανιά – Μουσέλα ἐγένετο ἤδη ἡ τοποθέτησις διαφόρων σημάτων ὡς τοπωνυμικών καὶ καθοδηγητικών πινακίδων, ὀριοδεικτών, σταδιοδεικτών κλπ. διὰ τῶν ὁποίων καθίσταται άσφαλεστέρα ή κυκλοφορία ἀξιοποιουμένης ἐν ταυτῶ τῆς ὁδοῦ καὶ ἀπὸ πλευράς τουριστικῆς, Προσεχῶς θὰ ἐπακολουθήση ή αὐτὴ ἐργασία καὶ εἰς τὰς ὁδούς: Χανιά – Καστέλλι καὶ Χανιά – Στέρνες. Ἐπειδὴ εἶναι ἐνδεχόμενον τὸ ὑλικὸν τοῦτο νὰ μὴ τύχη τοῦ δεόντως σεβασμού καὶ νὰ προκληθοῦν φθοραὶ ἐπιζήμιοι ἀπὸ πάσης πλευρᾶς, ἐκ μέρους ὠρισμένων μὴ ἐχόντων σαφή συνείδησιν τῆς βαρύτητος μιᾶς τοιαύτης ἐνεργείας, ὡς καὶ τῶν συννεπειών κολασμού ταύτης ὡς προβλέπονται ὑπὸ τοῦ Νόμου, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐκδόσητε τὰς δεουσας διαταγάς πρὸς τοὺς ἀστυνομικούς σταθμαρχας τῆς ὑμετέρας περιφερείας ἵνα συστήσουν ὄχι μόνον πρὸς τὰ ὄργανα ἀλλὰ πρὸς πάντα δυνάμενον νὰ κατανοήση τὴν σοβαρότητα τοῦ θέματος (Προέδρους Κοινοτήτων κλπ.) όπως παρακολουθοῦν καὶ καταγγέλουν πάραυτα πᾶσαν γενομένην εἰς βάρος τῆς σημάνσεως ζημίον.»

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