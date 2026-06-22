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1961: Η χθεσινή επίσκεψις του Δουκικού ζεύγους του Γκλώστερ εις Χανιά

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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26 Μαΐου 1961 και όπως διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας “Κήρυξ” εκείνης της ημέρας, τα Χανιά επισκέπτονταν το «Δουκικό ζεύγος του Γκλώστερ».

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Χθὲς τὴν 9 π.μ. ἀκριβῶς κατέπλευσεν εἰς Σούδαν, προερχομένη ἐξ Ηρακλείου ή βρετανική βασιλική θαλαμηγός «Μπριτάνια» τῆς ὁποίας ἐπέβαινον ο Δοὺξ καὶ ἡ Δούκισσα τοῦ Γκλῶστερ καὶ ἡ ἀκολουθία των.
Ὁ κατάπλους τῆς θαλαμηγού ἐχαιρετίσθη ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν πολεμικών σκαφών διὰ τῶν κεκανονισμένων κανονιοβολισμών.
Τὴν 10 π.μ. τὸ Δουκικόν ζεύγος ἐδέχθη ἐπὶ τῆς τῆς θαλαμηγού τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπον κ. Νικηφόρον, τὸν Νομαρχοῦντα κ. Τασιαδάμ καὶ τὸν Δήμαρχον κ. Σκουλάν.
Τὴν 11 π.μ. οἱ Δούκες καὶ ἡ ἀκολουθία των ἀπεβιβάσθησαν εἰς Σούδαν καὶ ἐπεσκέφθησαν το συμμαχικόν στρατιωτικόν νεκροταφείον.
Αργότερον μετέβησαν εἰς Μὰλεμε, ὅπου ὁ συνοδεύων τὸ Δουκικόν ζεύγος Νεοζηλανδός ταξίαρχος Κουήρυ, ὅστις μετέσχε τῆς Μάχης της Κρήτης ὡς ταγματάρχης καὶ ὅστις ὑπηρετεί σήμερον εἰς Λονδίνον ὡς στρατιωτικός ἀκόλουθος τῆς ἐκεῖ Πρεσβείας της Ν. Ζηλανδίας, ἀνέλυσε τὰ τῆς Μάχης τῆς Κρήτης.
Ἐκ Μάλεμε οι Δούκες καὶ ἡ ἀκολουθία των μετέβησαν εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Σούδας ὅπου ἐνεπεβιβάσθησαν αεροσκάφους ἐλθόντος ἐκ Λονδίνου διὰ νὰ τοὺς παραλάβη,
Εἰς τὸ ἀεροδρόμιον προέπεμψαν τὸ Δουκικόν ζεύγος οἱ Βασιλεῖς.
Το παραλαβόν το Δουκικόν ζεύγος ἀεροσκάφους άπεγειώθη τὴν 1.10 μ.μ. ἀκριβῶς κατευθυνόμενον εἰς Λονδίνον. Η θαλαμηγός «Μπριτάνια κατέπέπλευσεν ἐκ Σούδας ὀλίγον ἀργότεροα.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος κ. Σκουλάς κατὰ τὴν χθεσινὴν ἐπίσκεψίν του Δούκα τοῦ Γκλώστερ ἐδώσεν εἰς αὐτὸν δύο βιβλία ἀναφερόμενα εἰς τὴν Μάχην τῆς Κρητης, έκδοθέντα ὑπὸ του Δήμου Χανίων».

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