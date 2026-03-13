1961: Η Αλίκη Βατικιώτη σολίστ εις την κρατικήν ορχήστραν

Για τη συµµετοχή της σπουδαίας Χανιώτισσας πιανίστριας Αλίκης Βατικιώτη ως σολίστ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της «Κήρυξ» της 2ας Μαρτίου 1961.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Εἰς τὴν συναυλίαν τῆς ∆ευτέρας 6ης Μαρτίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνῶν, θὰ λάβη µέρος, ὡς σολίστ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Θ. Βαβαγιάννη, ή Χανιώτισσα καλλιτέχνις τοῦ πιάνου Αλίκη Βατικιώτη, τῆς Μουσικῆς Ακαδηµίας τοῦ Μονάχου.

Η Αλίκη Βατικιώτη θὰ ἑρµηνεύση τὸ Πρώτο Κοντσέρτο γιὰ πιάνο καὶ ὀρχήστρα εἰς ρὲ ἐλασσον, ἔργον 15 τοῦ Μπράµς».