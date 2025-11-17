1960: Τάφοι του Α’ µ.Χ. αιώνος ανεκαλύφθησαν είς το χωριόν Σκλαβοπούλα Σελίνου

» Σειρά υάλινων και πήλινων αγγείων

Για µία σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Σκλαβοπούλα Σελίνου διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 4ης Νοεµβρίου 1960.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ὑπὸ τοῦ Εφόρου Αρχαιοτήτων ∆υτ. Κρήτης κ. Στυλ. Αλεξίου περισυνελέγησαν καὶ µετεφέρθησαν εἰς τὸ Μουσεῖον Χανίων διαπιστώσεως χορηγηθείσης ὑπὸ τῆς ἐν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας τὰ πρὸ ὀλίγων ἡµερῶν ἀνευρεθέντα αρχαῖα κατὰ τὴν διάνοιξιν ὁδοῦ Σκλαβοπούλας Κουντούρας. Πρόκειται περί τεσσάρων τάφων κατεσκευασµένων διὰ πλακών καὶ καλυπτοµένων ἐπίσης µὲ πλάκας, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν σειρὰν ἀξιολόγων ὑαλίνων ἀγγείων. Μερικά ἐξ αὐτῶν ἀνήκουν εἰς σπάνια σχήµατα καὶ διατηρούνται εἰς καλὴν κατάστασιν. Ανευρέθη ἐπίσης σηµαντικός άριθµὸς πηλίνων ἀγγείων.

Τὴν περισυλλογὴν ἐβοήθησεν ὁ Πρόεδρος Σκλαβοπούλας κ. Εµµ. Λουράκης, ὁ διδάσκαλος κ. Ματθ. Τοράκης καὶ ὁ Σταθµάρχης Βουτα κ. Γεώργ. Κουρτάκης, ὅστις παρέδωσε καὶ πηλίνην «τύπωσιν» τῶν πρώτων βυζαντινών χρόνων. ∆ιὰ τῶν εὐρηµάτων τῆς Σκλαβοπούλας ἀποδεικνύεται πρὸ δύο χιλιάδων ετών περίπου ὕπαρξις αὐτόθι άξιολόγου συνοικισµού».