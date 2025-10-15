1960: Οι Ελληνες δίδουν µαθήµατα φιλοξενίας είς όλον τον κόσµον

65 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 23ης Οκτωβρίου 1960 διαβάζουµε για το «ενθουσιώδες άρθρο» το οποίο είχε δηµοσιευθεί στην βραζιλιάνικη εφηµερίδα “Γκλόµπο” σχετικά µε την Ελλάδα και τους Έλληνες του Βραζιλιάνου αρθρογράφου Μανουέλε ντε Νοµπρέγκα.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρον διὰ τὴν Ἑλλάδα έδηµοσιεύθη εἰς τὴν µεγάλην βραζιλιανικήν ἐφηµερίδα «Γκλόµπο». Το άρθρον τοῦτο εἶναι τόσον θερµά Φιλελληνικόν, ὥστε ἀνεδηµοσιεύθη ὑπὸ τῆς ἐδῶ ἐκδιδοµένης ελληνικής εφηµερίδος «Μαραθών» µε ένα µακροσκελή πρόλογον, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπογραµµίζονται τὰ αἰσθήµατα ἀγάπης καὶ φιλίας που Βραζιλιανού ἀρθρογράφου κ. Μανουέλε ντε Νοµπρέγκα διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν λαόν της. Ὑπὸ τὸν τίτλον «Αντίο Αθήναι» ο κ. Μανουέλε ντε Νοµπρέγκα γράφει µεταξύ άλλων καὶ τὰ εξῆς:

«Οι Έλληνες µπορούν να δώσουν µαθήµατα φιλοξενίας εἰς όλους. Περιποιούνται τους ξένους µε τόση προσοχή καὶ εὐγένεια, ώστε να τους θαυµάζη κανείς,

Όταν εἰσέλθης εἰς ἕνα κατάστηµα καὶ δὲν εύρης τα πράγµατα τὰ ὁποῖα θέλεις, ὁ ὑπάλληλος δὲν προσπαθεί να σε πείσει να πάρης κάτι άλλο. Σου υποδεικνύει το κατάστηµα τὸ οποῖον θὰ σὲ ἐξυπηρετήση. Και επειδή οι όνοµασίαι τῶν ὁδῶν εἶναι εἰς τὰ έλληνικά θὰ σοῦ κάνη ολόκληρον σχέδιον διὰ νὰ µὴ συναντήσης δυσκολίας. Τούτο συνέβη πολλάς φοράς προσωπικώς, σε µένα.

Αν ζητήσης είς τον δρόµον µίαν πληροφορίαν καὶ δὲν σε καταλάβουν µη άνησυχήσης. Γιατί αὐτὸς ὁ ὁποῖος δὲν σε κατάλαβε θὰ σὲ ὁδηγήση σὲ ἄλλον, ό οποίος γνωρίζει γαλλικά ή αγγλικά καὶ θὰ σε πληροφορήση δι’ ό,τι θέλεις. ∆ὲν ὑπάρχει φόβος να µείνης χωρίς βοήθειαν. Εις το πρόσωπον δὲ αὐτοῦ ὁ οποῖος σε ἐξυπηρέτησεν θα ιδής ένα χαµόγελον εὐχαριστήσεως καὶ πλήρους ικανοποιήσεως, διότι σου εφάνη χρήσιµος.

Οἱ ὑπάλληλοι τῶν ξενοδοχείων ὁµοιάζουν ὡς νὰ ἔχουν ὑπηρετήσει τὸ ὑπουργείου Εξωτερικών τέλειοι διπλωµάται. Πάντοτε ενόµισα ότι θὰ εύρισκα δύο κατηγορίας υπαλλήλων ξενοδοχείων: Εκείνους, οἱ ὁποῖοι σε έξυπηρετοῦν ἀποβλέποντες εἰς ἐν να καλόν φιλοδώρηµα καὶ τοὺς ἄλλους οἱ ὁποῖοι σὲ ἐξυπηρετούν διὰ νὰ ὁµιλῆς καλὰ διὰ τὴν χώραν των όταν φύγης.

Εἰς τὰς ᾿Αθήνας όµως ανεκάλυψα µίαν άλλην κατηγορίαν υπαλλήλων, Αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετούν τὸν πελάτην κατὰ τὸν καλύτερου τρόπον, διότι αὐτό εἶναι το καθήκον των. Εάν τοὺς εὐχαριστήσης διὰ τὴν εὐγένειαν, την όποιαν ἐπέδειξαν, θὰ σᾶς ἀπαντήσουν: «Μήπως έκανα περισσότερα τῶν ὅσων µοῦ ἐπέβαλεν το καθήκον µου;»

Αν θέλετε να γνωρίσετε της σχέσεις καὶ τὰ καθήκοντα των ἀνθρώπων ἐλάτε εἰς τὰς Αθήνας. Πρέπει δε νὰ ὁµολογήσω οτι δι’ ἐµὲ ὑπῆρξε µεγάλη έκπληξις το ότι συνήντησα εἰς τὰς Αθήνας µεγάλο ενδιαφέρον διὰ τὴν Βραζιλίαν. Είδα µε συγκίνησιν πολλάς σηµαίας τῆς Βραζιλίας εἰς εµπορικά καταστήµατα, Ο ραδιοσταθµός τῶν ᾿Αθηνῶν ἐξ ἄλλου µεταδίδει βραζιλιανήν µουσικήν.

Η µεγάλη εξέλιξις τῶν ᾿Αθηνων φαίνεται από την στιγµήν, ποὺ θὰ ἐξέλθης τοῦ ἀροδροµίου.

Κατά την διαδροµήν µέχρι της πρωτευούσης συναντάς κτίρια µὲ ὡραίαν ἀρχιτεκτονικήν.

Είµαι ἀπολύτως βέβαιος ότι ό ρυθµὸς αὐτὸς τῆς ἐξελίξεως ἐπιταχυνόµενος διαρκώς θα µετατρέψη τὰς ᾿Αθήνας εἰς κάτι το τέλειον. Βλέπει κανείς ότι µία νέα πόλις δηµιουργείται πλαι εἰς την παλαιάν».

Ο Βραζιλιανός άρθρογράφος καταλήγων τονίζει ότι µίαν ἡµεραν θὰ ἐπιστρέψη καὶ πάλιν εἰς τὰς ᾿Αθήνας».