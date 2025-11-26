1960: Η διατήρησις και αξιοποίησις των αρχαιολογικών µνηµείων Χανίων

Για την ανάγκη προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών σηµείων των Χανίων διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 30ης Οκτωβρίου 1960.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Χθες την µεσηµβρίαν συνεκροτήθη εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ κ. ∆ηµάρχου Χανίων σύσκεψις κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζητήθη τὸ θέµα τῆς διατηρήσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῶν ἑνετικῶν καὶ βιζαντινῶν µνηµείων τῆς πόλεως ὡς καὶ ὅλων τῶν ἀρχαιολογικής σηµασίας χώρων. Εἰς τὴν σύσκεψιν µετέσχον ἐκτὸς τοῦ κ. Σκουλά, ὁ Ἔφορος Αρχαιοτήτων κ. Αλεξίου, ὁ Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Μυχαηλίδης, ὁ προϊστάµενος τοῦ Γραφείου Τουρισµού της Νοµαρχίας κ. Μακριδάκης, ὁ δηµοτικός σύµβουλος κ. Μαν. Μανουσάκης καὶ ὁ µηχανικός τοῦ ∆ήµου κ.Κουκούτσης.

Κατὰ τὴν σύσκεψιν οἱ κ.κ. Αλεξίου καὶ Μιχαηλίδης προέβη σαν εἰς ὑποδείξεις διὰ τὴν διατήρησιν καὶ ἀξιοποίησιν τῶν ἐν λόγω ἀρχαιολογικῶν µνηµείων»