1959: Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου Καστελλίου

Πόσα παιδιά -ειδικά των επαρχιών Κισσάµου και Σελίνου- δεν έµειναν στο Οικοτροφείο στο Καστέλι; Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 27ης Οκτωβρίου 1959 το σχετικό ρεπορτάζ για τα εγκαίνια του Οικοτροφείου Καστελλίου.

∆ιαβάζουµε σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Τὴν 4.30 ἀπογευµατινήν ὥραν τῆς Κυριακῆς ἐγένοντο εἰς Καστέλλι Κισάµου, παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν τῆς κωµοπόλεως, καί πολλών κατοίκων, τα εγκαίνια τοῦ ἰδρυθέντος ἐκεῖ οἰκοτροφείου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Κισάµου καὶ Σελίνου.

Εν ἀρχῆ ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Εἰρηναῖος ἐτελεσεν ἁγιασµὸν καὶ ἐν συνεχεία ἐξέθεσε τους λόγους που ἐπέβαλον τὴν ἵδρυσιν τοῦ οἰκοτροφείου καὶ προσέθεσεν ὅτι ἡ Εκκλησία καὶ εἰδικώτερον ἡ ἐκκλησία τῆς Κρήτης καταβάλη τὰ τελευταῖα ἔτη κάθε προσπάθειαν διὰ τὴν ἐπιστηµονικὴν καὶ ἀνθρωπιστικὴν µόρφωσιν τῆς νέας γεννεᾶς διὰ τῆς ἱδρύσεως Οἰκοτροφείων Ορφανοτροφείων καὶ ἄλλων σχολών».