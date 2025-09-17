1959: Ἡ καλλιέργεια πέστροφας εἰς ᾿Αποκόρωνα

Για την καταλληλότητα των νερών του Αποκόρωνα για την καλλιέργεια πέστροφας διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 1ης Οκτωβρίου 1959.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τὸ ὑπουργεῖον Βιοµηχανίας λαβών ἀφορµὴν ἀπὸ ἐνεργείας τοῦ ἐν πολεµικῇ διαθεσιµότητa ἀντί/χου κ. Νικ. Παπαδάκη ἀπέστειλεν ἔγγραφον εἰς πρόεδρον κοινότητος Αποκορώνου διὰ τοῦ ὁποίου γνωρίζη αὐτῷ ὅτι τὰ ρέοντα ὕδατα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς κοινότητός του ἐκρίθησαν κατάλληλα διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἰχθύος ‘‘Πέστροφα’’/ Εν συνεχεία τῷ γνωρίζει ὅτι θὰ διαθέση τὴν ἀναγκαιοῦσαν ποσότητῶν διὰ τὸν ἐµπλουτισµὸν τῶν ποταµῶν τῆς εἰρηµένης κοινότητος».