1959: Η πρωταθλήτρια Χανίων 1958-1959

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε µία φωτογραφία της πρωταθλήτριας οµάδας Χανίων τη σεζόν 1958- 1959 από το φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 13ης Σεπτεµβρίου 1959.

Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής σχετικά «Οἱ ἀθληταὶ τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁµάδος «Κρητικός» καὶ νικηταὶ τοῦ ἐφετεινοῦ πρωταθλήµατος εἰς τοὺς ὁποίους θὰ ἀπονεµηθῆ κατά την σηµερινὴν ἔναρξιν τῆς νέας ποδοσφαιρικής περιόδου το κύπελλον πρωταθλή µατος 1958-1959.

Όρθιοι ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ: Μανουσάκης, Κοτρωνάκης, Γαυγιωτάκης, Βουρεξάκης, Φελεσάκης, ∆ιαµαντάκης, Λαδάς. Καθήµενοι Μυλωνάκης, Μακρυµανωλάκης, Μόρτογλου, Ταϊρίδης,

∆ιὰ τὴν νίκην των αὐτὴν καὶ ἀπὸ ἐκτίµησιν πρὸς τὴν φιλότιµον ἀγωνιστικήν των προσπάθειαν ὁ ἡµέτερος ∆ιευθυντὴς καὶ ∆ιευθυντής τῆς «‘Αθηναϊκής» καὶ τοῦ «Θησαυρού» κ. Εµµ. Μπακλατζής προσέφερε ἀνὰ µίαν Αθλητικήν φανέλλαν εἰς ἕκαστον»