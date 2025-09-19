1959: Άφιξις Γαλλίδος αἰσθητικού

66 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας της 3ης Σεπτεµβρίου 1959 διαβάζουµε για την κάθοδο στα Χανιά, µίας Γαλλίδας αισθητικού. Γεγονός που για τα δεδοµένα της εποχής αποτελούσε είδηση.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Μία ἐξαιρετικά ενδιαφέρουσα εἴδησις διὰ τὰς κυρίας καὶ δεσποινίδας τῆς πόλεως µας θὰ εἶναι ἡ ἄφιξις τῆς διασήµου γαλλίδος αἰσθητικής MANTAM APIETT, ΜΟΝΟΝ ∆ΙΑ ∆ΥΟ ΗΜΕΡΑΣ.

Τὴν 10ην καὶ 11ην Σεπτεµβρίου ή ΜANTAM APIETT Θὰ δέχεται καὶ θὰ συµβουλεύη τὰς κυρίας καὶ δεσποινίδας κατὰ τὰς ἡµέρας τῆς ἐν ταῦθα παραµονῆς της ∆ωρεάν εἰς τὸ κοµµωτήριον ∆ήµητρας Ροτόντου Κων/νου 16 B. (πρώην Χρυσάκι) καὶ κατὰ τὰς ἐργασίµους ώρας»