1955: Οι δικηγόροι Χανίων εναντίον της ετεροδικίας και της εκ νέου λειτουργίας των φυλακών Γυάρου

19 Αυγούστου 1955 και στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» εκείνης της ηµέρας διαβάζουµε για την απόφαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενάντια στην ετεροδικία και την λειτουργία των φυλακών της Γυάρου.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Συνήλθε χθές ή Ολοµέλεια του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανιων εἰς τρίωρον συνεδρίασιν και ηκούσεν ανακοινώσεις και Προέδρου τοῦ Συλλογου κ. Αντ. Μαρὴ ἐπὶ τῆς ἀκολουθουµένης υπό τοῦ Ὑπουργίου της ∆ικαιοσύνης πολιτικῆς έναντι της ∆ικαιοσύνης της χωρας καὶ ἔναντι τῶν έπαγγελµατικῶν ζητηµάτων τῆς ∆ικηγορικῆς τάξεως.

Τὰς ἀνακοινώσεις, καὶ προτάσεις τοῦ Προέδρου ἐπηκολούθησε συζήτησις, µετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ή Συνέλευσις ἀπεδέχθη τὰς προτάσεις του Προέδρου καὶ ἐξουσιοδότησε το ∆ιοικητικὸν Συµβούλιον τοῦ Συλλόγου ὅτως διατυπώση καὶ ὑποβαλη πρὸς τὸν Βασιλέα, τὸν Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τὸν Ὑπουργὸν Συντονισµού, την Συντονιστικὴν Ἐπιτροπὴν τῶν ∆ικηγορικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους καὶ πάντα ἄλλον αρµόδιον τας ἀπόψεις τοῦ Συλλόγου ἐπὶ τῆς ἐν γένει πολιτικής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης καὶ νὰ ζητήση την ἐπέµβασιν τῶν παραγόντων τους πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ κὺρους τῶν δικαιωµάτων καὶ τῆς ανεξαρτησίας τῆς ∆ικαιοσύνης καὶ πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν δικαίων επαγγελµατικῶν αἰτηµάτων τοῦ ∆ικηγορικού κόσµου και, ἰδιαιτέρως, του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων, τὰ οποία εκκρεµούν από πολλού ενώπιον του ως άνω Υπουργείου.

Η Συνέλευσις, εἰδικώτερον, ἑτάχθη κατά πάσης επεµβασεως τῆς ∆ιοικήσεως εἰς τὴν ∆ίκαιοσυνης (ἐξ ἀφορµὴς µιᾶς πειθαρχικής τιµωρίας τοῦ ἐφέτου Κ… δια ψήφον δοθεῖσαν ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν δικαστικών καθηκόντων του) 2) συνεφώνησε πρός γνωµοδότησιν τοῦ ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ὑπέρ τῆς συµµετοχῆς τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Αρείου Πάγου εἰς το Ανώτατον ∆ικαστικών Συµβούλιον καὶ ὑπὲρ τῆς επαναφορας του θεσµού τῶν ἐπιθεώρητῶν Αρεοπαγιτών, 3) ἀνεγνώρισε τὴν ἀνάγκην τῆς ἁµέσου λειτουργίας τῶν ἀσφαλιστικών και τῆς ταχείας ιδρύσεως φορολογικών δικαστηριων 4) διεπίστωσε ότι ή αύξησις τῶν δικαστικών τελών και εξόδων κατέστησεν ἀπρόσιτον εἰς τοὺς πολλούς τὴν ∆ικαιοσύνην δ) διεπίστωσεν έπισης καθυστέρησιν προς τὴν πλήρωσιν τῶν κενών δικαστῶν καὶ δικαστικών υπαλλήλων.

Η Συνέλευσις ἀκολούθως ἐνέκρινεν ψήφισµα διαµαρτυρίας διὰ τὰ ἀνελεύθερα µέτρα, τὰ ἐν ποῖα ἐφαρµόζεν ἡ Αγγλικη ∆ιοίκησις εἰς βάρος του υπέρ της αὐτοδιαθέσεως.

Εν συνεχεια οµοφώνως ἡ Συνέλευσις κατεδίκασε την ὑπὲρ τῶν µελῶν τῶν Αµερικανικών ἀποστολών καθιερωθείσαν έτεροδικίαν, συµφωνήσασα προς σχετικὴν ἀπόφασιν του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνῶν, κατά την οποίαν ἡ ἑτεροδικία αύτη ἀντίκειται εἰς το κοινόν περὶ δικαίου αἴσθηµα, τὴν ἐθνικὴν φιλοτιµίαν καὶ τὰ κρατοῦντα διεθνή νόµιµα,

Η Συνέλευσις, ἐν τέλει, ἀπεφάνθη δια µεγάλης πλειοψηφίας ότι ή ανασύστασις τῶν Φυλακών τῆς ἐρηµονήσου Γυάρου, ἐξ ἀφορµής της δραπετεύσεως κοµµουνιστῶν ἐκ των Φυλακών Βούρλων δὲν δικαιολογείται σήµερον, οὔτε ἐκ λογων σωφρονιστικής πολιτικής, οὔτε ἐξ ἄλλων λόγων, έµφανιζεται δὲ ὡς πράξις ἐκδικήσεως εἰς βαρος των µη δραπετευσάντων καταδίκων δια την δραπέτευσιν τῶν ὡς ἄνω κοµµουνιστών και έκθετει εἰς µειωσιν την σοβαρότητα καὶ το ἠθικὸν κύρος του Κράτους».