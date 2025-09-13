menu
1955: Ο Νίκος Καζαντζάκης υποψήφιος διά το βραβείον Nόµπελ λογοτεχνίας

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
» Οἱ ὑποψήφιοι διὰ τὸ βραβεῖον εἰρήνης ·

Για την υποψηφιότητα του Νίκου Καζαντζάκη για νόµπελ Ειρήνης διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 22ας Οκτωβρίου 1955.
∆ιαβάζουµε σχετικά «ΛΟΝ∆ΙΝΟΝ 21. – ∆ιὰ τὸ βραβεῖον Νόµπελ τῆς λογοτεχνιας -τὸ ὁποῖον θὰ ἀπονεµηθῆ προσεχώς- ἀναφέρονται πολλὰ ὀνόµατα ὑποψηφίων ἐκ διαφόρων χωρών, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ Ἕλληνος συγγραφέως Νίκου Καζαντζάκη.
Ἐξ ἄλλου έγνώσθη ὅτι τὸ βραβείον Νόµπελ διὰ τὴν εἰρήνην, τὸ ὁποῖον θὰ απονεµήθη κατὰ τὰς ἀρχὰς Νοεµβρίου. δὲν εἶχε δοθῆ πέρισυ διότι δὲν ὑπῆρχον ὑποψήφιοι. Κατὰ τὴν εφετεινὴν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν παρατηρεῖται ὕφεσις εἰς τὴν διεθνή κατάστασιν θὰ ὑποβληθοῦν κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ὑποψηφιότητες. Γίνεται ἀπὸ τοῦδε λόγος περὶ τῶν κ.κ. Φόστερ Ντάλλες καὶ Κροῦστσεφ καὶ µάλιστα περὶ τοῦ προέδρου κ. Αϊζενχάουερ. Επίσης ἀναφέρονται τὰ ὀνόµατα τῶν κ. Νεχροῦ, Μαντὲς Φρὰνς, σὲρ ῎Αντονυ Ηντεν καθώς καὶ τοῦ κ. Παασικίβι, προέδρου τῆς Φινλανδίας».

