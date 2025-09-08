1955: H πανηγυρική έναρξις της ποδοσφαιρικής περιόδου

Σήµερα µέσα από την στήλη µας γυρνάµε τον χρόνο πίσω 70 χρόνια και αναδηµοσιεύουµε µέσα από την εφηµερίδα “Κήρυξ” της 20ης Σεπτεµβρίου 1955 για την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου στα Χανιά η οποία γινόταν µε την φιλαρµονική του ∆ήµου και παρέλαση διαιτητών και συλλόγων!

∆ιαβάζουµε σχετικά «παρουσία τῶν µελῶν τοῦ ∆ιοικητικού Συµβουλίου τῆς Ε.Π. Σ.Χ. τῶν µελῶν τῶν ∆ιοικητικῶν Συµβουλίων ὅλων τῶν ποδοσφαιρικών σωµατείων καὶ πλήθους φιλάθλων ἐγένετο τὸ ἀπὸ γευµα της παρελθούσης Κυριακῆς εἰς τὸ γήπεδον Χανίων ἡ τελετὴ τῆς ἐπισήµου ἐνάρξεως της ποδοσφαιρικής περιόδου 1955 -1956.

Ἐν ἀρχῇ ἐγένετο ὑπὸ τοὺς ἢχους τῆς Φιλαρµονικής του ∆ήµου παρέλασις τῶν διαιτητῶν καὶ ποδοσφαιριστῶν. Τῆς παρελάσεως, ἡ ὁποία ήτο καθ’ ὅλα ἄψογος, ἡγεῖτο ἡ σηµαία τῆς Ε. Π.Σ.Χ. µε σηµαιοφόρον τον πρόεδρον τοῦ Συλλόγου ∆ιαιτητών κ. Αθ. ∆ιακάκην, ἠκολούθουν δὲ αι διαιτηταὶ ἐν στολῇ. Ἐν συνεχεία παρήλασαν τὰ ποδόσφαιρικά σωµατεία µὲ ἐπικεφαλῆς. τὴν πρωταθλήτριαν τῆς περιοδου 1954-55, ὁµάδα του «Τάλως». Μετὰ τὴν παρέλασιν ἐπηκολούθησε παράταξις τῶν Σωµατείων καὶ τέλεσις ἀγιασµοῦ ὑπὸ τοῦ ἐφηµερίου τῶν Αγίων Αναργύρων αἰδεσιµωτάτου κ. Ιάσωνος Βουρλάκη.

Μετά ταῦτα ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΠΣΧ κ. Μιχ. Μποτωνάκης πρὸσεφώνησεν τους διαιτητάς καὶ σους ποδοσφαιριστάς, τονίσας -ιδιαιτέρως ότι το νέον ∆ιοικητικων Συµβούλων της ΕΠΣΧ θα πατάξη αµειλίκτως πάντα όσεις ἤθελε προσπαθήση να µεταβάλει τὸν ἱερὸν ἀγωνιστικόν χῶρον τοῦ Σταδίου εἰς στίβου ταυροµαχιών. Εν συνεχείᾳ ἐγένειο ἡ ἀπονοµή τῶν Κυπέλλων καὶ µεταλλίων εἰς τὴν πρωταθλήτριαν, τῶν ὁµάδων τῆς παρελθούσης περιοδου ὁµάδα τοῦ «Τάλω» καὶ εἰς την πρωταθλήτριαν τῶν β΄ ὁµάδων, ὁµάδα της «Ατλαντίδος». Ηκολούθησε κατόπιν ἀποχώρησις τῶν Σωµατείων καὶ ἡ ἕναρξις τῶν ἡµιώρων ἀγώνων»