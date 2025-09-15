menu
1955: Ευχαριστίαι του εθνάρχου Κύπρου προς τον λαόν της πόλεως µας δια την συµπαράστασίν του

Βασιλική Τωμαδάκη
Τις ευχαριστίες του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου προς τους Χανιώτες διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 26ης Οκτωβρίου 1955.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Ὁ Ἐθνάρχης Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ἀπέστιειλε πρὸς τὸν Θεοφιλέστατον Κύριον Αγαθάγγελον τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν:

Θεοφιλέστατε ἐν Κυρίῳ Αδελφέ, ελάβοµεν τὴν ἀπὸ 22ας π. µηνός Σεπτεµβρίου ἐπιστολὴν τῆς ὑµετέρας ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ τὰ συνηµµένα αὐτῇ ἀντιγραφα τηλεγραφικῶν διαµαρτυριῶν τῶν Λαϊκῶν Ὀργανώσεων καὶ Ὀργανισµῶν τοῦ Νοµοῦ Χανίων καὶ θερµὰς ἐπὶ τούτοις ἐκφράζοµεν εὐχαριστίας. Ἡ ἐν τοῖς ἐγγράφοις τούτοις διερµηνευοµένη ἔκφρασις συµπαραστάσεως τῶν µελῶν τῶν παρ’ ὑµῖν λαϊκῶν Οργανώσεων συγκινεῖ ἡµᾶς τὰ µέγιστα καὶ εὑρίσκει ζωηρὰν ἀπήχησιν εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀγωνιζοµένων ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας τῶν Κυπρίων.

Μὲ τὴν παράκλησιν ὅπως διαβιβάσητε πρὸς πάντα τὰ µέλη τῶν εἰρηµένων Ὀργανώσεων τὰς θερµὰς ἡµῶν εὐχαριστίας καὶ ἐγκάρδιον ἐκ µέρους τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ χαιρετισµῶν, διατελοῦµεν,

Ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

† Ὁ Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ 18η Οκτωβρίου

1955».

