1953: Σουηδός καθηγητής διά την Κρήτην

1953 και στο φύλλο της 5ης ∆εκεµβρίου 1953 διαβάζουµε για την επιστολή ενός Σουηδού καθηγητή ο οποίος είχε αποκοµίσει τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κρήτη. ∆ιαβάζουµε: «υπὸ τοῦ κ. Γκουνάρ Αντρέασσον, Σουηδού Καθηγητοῦ ἀπεστάλη εἰς τὴν συµπολίτιδά µας κ. Κ.Γ.Σ. ή κάτωθι ἐπιστολή:

«Έφθασα καλά, µὲ ὡραιότατες ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴ νησί σας, καὶ θὰ ἐνθυµοῦµαι τις γραφικές τοποθεσίες τοῦ τόπου σας καὶ τὰ ἀγνὰ καὶ φιλόξενα αἰσθήµατα τοῦ Κρητικοῦ Λαού! Μὲ ἐνθουσίασε τὸ διάβασµα τῶν ἔργων σας, κατόπιν δὲ τῆς ἀδείας σας µεταφράζω τὸ βιβλίον σας «Ο Χριστὸς» εἰς τὴν Σουηδικήν, ποὺ ὅπως καὶ εἰς προηγουµένην ἐπιστολὴν σᾶς ἔγραψα, θα βρὴ ἐκει περισσοτέρους θαυµαστάς. Το βιβλίον σας «Ηθικές Μελέτες» ἔκανε µεγάλη ἐντύπωσιν εἰς τὸν καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστηµίου µας Πουνκὴ καὶ µοῦ ἐξέφρασε τὴν ἀπορίαν του πῶς µέχρι τοῦδε νὰ µὴ ἔχη εἰσαχθῆ ὡς διδακτικόν βιβλίον εἰς τὰ σχολεῖα, ἐφ᾽ ὅσον τὸ περιεχόµενόν του ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τὸ νέον νέον παιδαγωγικὸν σύστηµα. Σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως διὰ τοῦτο. Σᾶς παρακαλώ διαβιβάσετε τοὺς χαιρετισµούς µου εἰς ὅλους τοὺς δικούς σας καὶ τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους».

