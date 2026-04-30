1953: ∆ιά την αναστήλωσιν της οικίας του Ελ. Βενιζέλου

Για την ανάγκη αναστήλωσης του σπιτιού που γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις Μουρνιές, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 12ης Αυγούστου 1953.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εποχής για τον σκοπό αυτό είχε δηµιουργηθεί «ερανική επιτροπή».

Αναφέρει, µεταξύ άλλων, σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής: «∆ιὰ Β.∆. δηµοσιευθέντος πρὸ πολλοῦ εἰς Ε.Κ. συνεκροτήθη ἐρανικὴ ἐπιτροπή µὲ ἔδραν την πόλιν µας µε σκοπὸν τὴν διενέργειαν Παγκρητίου εράνου γενησοµένου διὰ προσωπικών εἰσφορῶν βάσει διπλοτύπων ἀποδείξειων διὰ τὴν ἀναστήλωσιν, τῆς εἰς τὸ χωρίον Μουρνιές κειµένης οἰκίας Βενιζέλου, εἰς τὴν ὁποίαν ὡς γνωστὸν ἐγεννήθη ὁ ᾿Εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιτροπή αποτελεῖται ἐκ τῶν κ.κ. Θεοφιλεστάτου Κυδωνίας καὶ ᾿Α ποκορώνου, Γεν. Γραµµατέως Γ.∆. Κρήτης ὡς ἀναπληρωτου γραµµατέως τοῦ Γεν. ∆. Κρήτης, Νοµάρχου Χανίων, ∆ηµάρχου, Προέδρου Κοινότητος Μουρνιών, Νοµοµηχανικού, ∆ιευθυντῶν τῶν τραπεζιτικών και καταστηµάτων Χανίων, Προέδρων Εµπορικοῦ καὶ Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Χανίων, Εµπορικού συλλόγου Χανίων. Οµοσπονδίας Βιοτεχνῶν Χανίων. Επαγγελµατιῶν Χανίων καὶ Εργατικοῦ Κέντρου Χανίων, Γενικῶν ᾿Επιθεωρητών Μεσης καὶ Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κρήτης, Γυµνασιάρχου Θηλέων Χανίων κ. Χαρ. Σπυριδάκη, ∆ιευθυντού ΕΤΕΛ κ. Μ. Κασιµάτη, ∆ιευθυντού Εργοστασίου Εργοστασίου ΑΒΕΑ κ. Π. Μαρκαντωνάκη, τέως διευθυντού ΤΑΕ κ. ᾿Αναστ. Χατζηδάκη, ∆ιευθυντῶν τῶν ἐφηµερίδων ‘‘Παρατηρητής’’ καὶ ‘‘Κήρυξ’’, ∆ιευθυντοῦ Γεωργίας Χανίων καὶ τῶν ἐµπόρων Γ. Ναξάκη, Μιχ. Αρπακουλάκη καὶ Κων. Μανώλικάκη».