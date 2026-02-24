1951: Το Βενιζέλειον Σανατόριον θα περιλαµβάνει 200 κλίνας

Μέσα από τη στήλη µας τις προηγούµενες ηµέρες είχαµε αναδηµοσιεύσει την είδηση που αφορούσε στη θεµελίωση του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου.

Σήµερα αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» της 28ης Φεβρουαρίου 1951 σχετικά µε το τι προέβλεπε να έχει το «Βενιζέλειο Σανατόριο».

∆ιαβάζουµε στο σχετικό ρεπορτάζ «Ἐν σχέσει µὲ τὸ Βενιζέλιον Σανατόριον, τοῦ ὁποίου ὁ θεµέλιος λίθος κατετέθη τὴν παρελθούσαν Κυριακήν, µᾶς παρέχονται αρµοδίως οἱ ἀκόλουθοι πληροφορίαι περὶ τῆς δαπάνης ἡ ὁποία θὰ ἀπαιτηθῇ διὰ τὴν ἀνέγερσίν του, περί τῆς χωρητικότητός του εἰς κλίνας κλπ.

Το Σανατόριον θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τέσσαρας νοσοκοµειακάς πτέρυγας, τῶν 50 κλινών εκάστη. ∆ιὰ τὴν ἀνέγερσὶν του ή «Παγκρήτιος Ένωσις» Αµερικῆς διέθεσε 350 χιλ. δολλάρια, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἀπαιτησοµένης δαπάνης ἀνερχόµενον εἰς 533 χιλ. δολλάρια θὰ καλειφθῇ ἐκ κονδυλίων τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ. Ο δήµος Ήρακλείου διέθεσε τὸν χώρον τῶν κτιριακών εγκαταστάσεων κειµένων παρὰ τὸν συνοικισµὸν Αµπελοκήπων 3 χιλιόµετρα Ν.Α. τοῦ Ἡρακλείου, ἅµα δὲ τῇ ἀποπερατώσει τοῦ Σανατορίου θὰ παρέχῃ εἰς τοῦτο δωρεὰν τὸ ἀπαιτούµενον ὕδωρ καὶ ἠλεκτρικὸν ρεῦµα.

Τὰ σχέδια τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν Σανατορίου ἐξεποινήθησαν ὑπὸ εἰδικῶν τῆς Αµερικανικής Αποστολῆς ἐν συνεργασία µετά εἰδικῶν τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας. Το νέον νοσηλευτικὸν ἴδρυµα θὰ διαθέτη ἁπλὰς µηχανικάς ἐγκαταστάσεις απαραιτήτους διὰ τὴν συντήρησιν καὶ λειτουργίαν του, θα περιλαµβάνῃ ἐπίσης συγχρόνους εγκαταστάσεις µαγειρικής καὶ σταθµὸν αὐτοκινήτων.

Τὰ σχέδια ἐπίσης προβλέπουν χωριστὴν πτέρυγα διὰ τὰς νοσοκόµους καὶ χωριστά διαµερίσµατα διὰ τοὺς ιατρούς.

Το Σανατόριον θὰ διαθέτη τµήµα ἐξωτερικών ιατρείων, έφοδιασµένον µὲ τὰ σύγχρονα µέσα διαγνώσεως καὶ θεραπευτικής, ὑπάρχει δὲ πρόβλεψις όπως ὑποβοήθησιν του έργου µειώσεως του ποσοστού φυµατικών κατοίκων τῆς Νήσου νὰ ἐφοδιασθῇ τὸ Σανατόριον υπὸ τῆς Παγκρητικής Ενώσεως Αµερικής µε κινητά µηχανήµατα ἀκτίνων Χ».