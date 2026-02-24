menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1951: Το Βενιζέλειον Σανατόριον θα περιλαµβάνει 200 κλίνας

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Μέσα από τη στήλη µας τις προηγούµενες ηµέρες είχαµε αναδηµοσιεύσει την είδηση που αφορούσε στη θεµελίωση του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου.
Σήµερα αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» της 28ης Φεβρουαρίου 1951 σχετικά µε το τι προέβλεπε να έχει το «Βενιζέλειο Σανατόριο».
∆ιαβάζουµε στο σχετικό ρεπορτάζ «Ἐν σχέσει µὲ τὸ Βενιζέλιον Σανατόριον, τοῦ ὁποίου ὁ θεµέλιος λίθος κατετέθη τὴν παρελθούσαν Κυριακήν, µᾶς παρέχονται αρµοδίως οἱ ἀκόλουθοι πληροφορίαι περὶ τῆς δαπάνης ἡ ὁποία θὰ ἀπαιτηθῇ διὰ τὴν ἀνέγερσίν του, περί τῆς χωρητικότητός του εἰς κλίνας κλπ.
Το Σανατόριον θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τέσσαρας νοσοκοµειακάς πτέρυγας, τῶν 50 κλινών εκάστη. ∆ιὰ τὴν ἀνέγερσὶν του ή «Παγκρήτιος Ένωσις» Αµερικῆς διέθεσε 350 χιλ. δολλάρια, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἀπαιτησοµένης δαπάνης ἀνερχόµενον εἰς 533 χιλ. δολλάρια θὰ καλειφθῇ ἐκ κονδυλίων τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ. Ο δήµος Ήρακλείου διέθεσε τὸν χώρον τῶν κτιριακών εγκαταστάσεων κειµένων παρὰ τὸν συνοικισµὸν Αµπελοκήπων 3 χιλιόµετρα Ν.Α. τοῦ Ἡρακλείου, ἅµα δὲ τῇ ἀποπερατώσει τοῦ Σανατορίου θὰ παρέχῃ εἰς τοῦτο δωρεὰν τὸ ἀπαιτούµενον ὕδωρ καὶ ἠλεκτρικὸν ρεῦµα.
Τὰ σχέδια τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν Σανατορίου ἐξεποινήθησαν ὑπὸ εἰδικῶν τῆς Αµερικανικής Αποστολῆς ἐν συνεργασία µετά εἰδικῶν τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας. Το νέον νοσηλευτικὸν ἴδρυµα θὰ διαθέτη ἁπλὰς µηχανικάς ἐγκαταστάσεις απαραιτήτους διὰ τὴν συντήρησιν καὶ λειτουργίαν του, θα περιλαµβάνῃ ἐπίσης συγχρόνους εγκαταστάσεις µαγειρικής καὶ σταθµὸν αὐτοκινήτων.
Τὰ σχέδια ἐπίσης προβλέπουν χωριστὴν πτέρυγα διὰ τὰς νοσοκόµους καὶ χωριστά διαµερίσµατα διὰ τοὺς ιατρούς.
Το Σανατόριον θὰ διαθέτη τµήµα ἐξωτερικών ιατρείων, έφοδιασµένον µὲ τὰ σύγχρονα µέσα διαγνώσεως καὶ θεραπευτικής, ὑπάρχει δὲ πρόβλεψις όπως ὑποβοήθησιν του έργου µειώσεως του ποσοστού φυµατικών κατοίκων τῆς Νήσου νὰ ἐφοδιασθῇ τὸ Σανατόριον υπὸ τῆς Παγκρητικής Ενώσεως Αµερικής µε κινητά µηχανήµατα ἀκτίνων Χ».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum