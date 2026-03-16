1951: Πώς θα γίνη ο εορτασµός του απόδηµου ελληνισµού εν Κρήτη

28 Φεβρουαρίου 1951 και η Κρήτη, όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» εκείνης της ηµέρας, ετοιµάζεται να γιορτάσει το έτος απόδηµου ελληνισµού µε διάφορες εκδηλώσεις.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «η ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν Βασιλέων υπηρεσία τοῦ Ἔτους Αποδήµου Ελληνισµοῦ δι’ ἐγγράφου της πρὸς τὸν κ. Νοµάρχην τον Χανίων γνωρίζει, ὅτι ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Έτους τοῦ Αποδήµου Ελληνισµοῦ καὶ ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς δηµιουργίας ρεύµατος ἐπισκεπτῶν πρὸς τὴν Κρήτην ἀπεφασίσθη ἡ ὀργάνωσις ἑορτῶν καὶ εκδηλώσεων εἰς διάφορα σηµεία τῆς νήσου, εἰς τὰς ὁποίας θὰ µετάσχουν επισκέπται ἐκ τοῦ ἐξωτερικού, καταγόµενοι ἐκ Κρήτης ὡς καὶ ἐκδροµεῖς ἐξ Αθηνῶν.

Η ηµεροµηνία τῶν ἑορτῶν και τῶν ἐκδηλώσεων τούτων δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ ἀπὸ τοῦδε, διότι ἀναµένεται ὅπως οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀναµενόµενοι Κρήτες γνωρίσουν εἰς τὴν ἐν λόγῳ ὑπηρεσίαν τοῦ Ἔτους τοῦ Αποδήµου Ελληνισµού τὸν χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον προτίθενται νὰ ἔλθουν όµαδικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Η υπηρεσία κατέληξεν εἰς τὸν καταρτισµόν προχείρου προγράµµατος τὸ ὁποῖον περιλαµβάνει τρεῖς ἐκδροµάς ὡς ἀκολούθως:

α) Είς Χανιά: 1η ή µέρα: ∆εξίωσις τῶν ἀφικνουµένων. Εγκαίνια ἐκθέσεως Λαϊκής τέχνης εἰς τὸ Βενιζέλειον Στάδιον. 2α ἡµέρα: ‘Αγώνες εἰς τὸ Στάδιον – Βραδινή εορτή του Κρητικού Ωδείου.

3η ἡµέρα: Επίσκεψις του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θεατρική παράστασις τῆς «θυσίας τοῦ Αβραάµ» εἰς ὑπαίθριον χώρον ἐκτὸς τῆς πόλεως γεῦµα εἰς τὴν παραλίαν.

Εἰς Ρέθυµνον: 1η ήµερα: Επίσκεψις εἰς Αρκάδι – ἐπίσκεψις εἰς Ανώγεια καὶ Αµαρι µὲ ἀναπαράστασιν Κρητικοῦ γαµου και λαϊκού πανηγυριοῦ.

Εἰς ‘Ηράκλειον: 1η ἡµέρα: ∆εξίωσις – επίσκεψις µουσείου Φαιστού νυχτερινή σχολική ἑορτή. 2α ἡµέρα: Επίσκεψις Κνωσσού και παράστασις τῆς θυσίας του Αβραάµ. Αποχαιρετιστήριον δείπνον εἰς Ηράκλειον

Τὴν ὀργάνωσιν καὶ τὴν ἐν γένει διεξαγωγήν τοῦ ὅλου ἔργου ἐν Κρήτῃ ἀνέλαβον ἡ κ. Φλωρεντίνη Καλούτση µέλος τῆς υπό την προστασίαν τῆς Βασιλίσσης ἀνωτάτης ἐπιτροπῆς ∆εξιώσεων και Ξενίας.

Η υπηρεσία του Έτους Αποδήµου Ελληνισµού παρακαλεῖ ἐν συνεχεία τον κ. Νοµάρχην Χανίων όπως παρασχεθή πᾶσα δυνατή συνδροµὴ εἰς τὴν κ. Καλούτση ὅσον καὶ εἰς τὸν ἀνολαβόντα τὴν ὀργάνωσιν τῶν καλλιτεχνικών δηλώσεων κ. Μανώλην Σκουλούδην.