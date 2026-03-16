menu
16.4 C
Chania
Δευτέρα, 16 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1951: Πώς θα γίνη ο εορτασµός του απόδηµου ελληνισµού εν Κρήτη

Βασιλική Τωμαδάκη
0

28 Φεβρουαρίου 1951 και η Κρήτη, όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» εκείνης της ηµέρας, ετοιµάζεται να γιορτάσει το έτος απόδηµου ελληνισµού µε διάφορες εκδηλώσεις.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «η ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν Βασιλέων υπηρεσία τοῦ Ἔτους Αποδήµου Ελληνισµοῦ δι’ ἐγγράφου της πρὸς τὸν κ. Νοµάρχην τον Χανίων γνωρίζει, ὅτι ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Έτους τοῦ Αποδήµου Ελληνισµοῦ καὶ ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς δηµιουργίας ρεύµατος ἐπισκεπτῶν πρὸς τὴν Κρήτην ἀπεφασίσθη ἡ ὀργάνωσις ἑορτῶν καὶ εκδηλώσεων εἰς διάφορα σηµεία τῆς νήσου, εἰς τὰς ὁποίας θὰ µετάσχουν επισκέπται ἐκ τοῦ ἐξωτερικού, καταγόµενοι ἐκ Κρήτης ὡς καὶ ἐκδροµεῖς ἐξ Αθηνῶν.

Η ηµεροµηνία τῶν ἑορτῶν και τῶν ἐκδηλώσεων τούτων δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ ἀπὸ τοῦδε, διότι ἀναµένεται ὅπως οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀναµενόµενοι Κρήτες γνωρίσουν εἰς τὴν ἐν λόγῳ ὑπηρεσίαν τοῦ Ἔτους τοῦ Αποδήµου Ελληνισµού τὸν χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον προτίθενται νὰ ἔλθουν όµαδικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Η υπηρεσία κατέληξεν εἰς τὸν καταρτισµόν προχείρου προγράµµατος τὸ ὁποῖον περιλαµβάνει τρεῖς ἐκδροµάς ὡς ἀκολούθως:

α) Είς Χανιά: 1η ή µέρα: ∆εξίωσις τῶν ἀφικνουµένων. Εγκαίνια ἐκθέσεως Λαϊκής τέχνης εἰς τὸ Βενιζέλειον Στάδιον. 2α ἡµέρα: ‘Αγώνες εἰς τὸ Στάδιον – Βραδινή εορτή του Κρητικού Ωδείου.

3η ἡµέρα: Επίσκεψις του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θεατρική παράστασις τῆς «θυσίας τοῦ Αβραάµ» εἰς ὑπαίθριον χώρον ἐκτὸς τῆς πόλεως γεῦµα εἰς τὴν παραλίαν.

Εἰς Ρέθυµνον: 1η ήµερα: Επίσκεψις  εἰς Αρκάδι – ἐπίσκεψις εἰς Ανώγεια καὶ Αµαρι µὲ ἀναπαράστασιν Κρητικοῦ γαµου και λαϊκού πανηγυριοῦ.

Εἰς ‘Ηράκλειον: 1η ἡµέρα: ∆εξίωσις – επίσκεψις µουσείου Φαιστού νυχτερινή  σχολική ἑορτή. 2α ἡµέρα: Επίσκεψις Κνωσσού και παράστασις τῆς θυσίας του Αβραάµ. Αποχαιρετιστήριον δείπνον εἰς Ηράκλειον

Τὴν ὀργάνωσιν καὶ τὴν ἐν γένει διεξαγωγήν τοῦ ὅλου ἔργου ἐν Κρήτῃ ἀνέλαβον ἡ κ. Φλωρεντίνη Καλούτση  µέλος τῆς υπό την προστασίαν τῆς Βασιλίσσης ἀνωτάτης ἐπιτροπῆς ∆εξιώσεων και Ξενίας.

Η υπηρεσία του Έτους Αποδήµου Ελληνισµού παρακαλεῖ ἐν συνεχεία τον κ. Νοµάρχην Χανίων όπως παρασχεθή πᾶσα δυνατή συνδροµὴ εἰς τὴν κ. Καλούτση ὅσον καὶ εἰς τὸν ἀνολαβόντα τὴν ὀργάνωσιν τῶν καλλιτεχνικών δηλώσεων κ. Μανώλην Σκουλούδην.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum