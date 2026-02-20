1951: Η θεµελίωσις του Βενιζέλειου – Ο κ. Βενιζέλος είς το Ηράκλειον

Εσείς γνωρίζετε πότε τοποθετήθηκε ο θεµέλιος λίθος για την ανέγερση του «Βενιζέλειου Σανατορίου» και από ποιους χρηµατοδοτήθηκε;

∆ιαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» 75χρόνια πριν και συγκεκριµένα στις 24 Φεβρουαρίου 1951 σχετικά: «Καθ’ α µετέδωσε χθες ο ραδιοφωνικός σταθµός Αθηνῶν ὁ Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ Βενιζέλος, αναχωρεί έξ Αθηνων σήµερον το εσπέρας διά τοῦ ἀτµοπλοίου Αγγέλικα διά το Ηράκλειον, προκειµένου να παραστή εἰς τὴν αὐριανὴν αὐτοθι τελετήν τῆς καταθέσεως του θεµελίου λίθου τοῦ ἀνεγερθησοµένου ἔξωθι του Ηρακλείου καὶ πλησίον της Κνωσού, δαπάναις τῶν ἐν Αµερική Κρητών Βενιζελείου Σανατορίου. Τον κ. Βενιζέλον θα συνοδεύσουν οἱ ὑπουργοί κ.κ. Ζέρβας, Μαλοµίδας, Μητσοτάκης και Καβρῆς καὶ πλεῖστοι τῶν Κρητών βουλευτών.

Ο κ. Βενιζελος καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν ὑπουργοὶ θὰ ἐπιστρέψουν εἰς Αθήνας τὸ ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς, ἀεροπορικώς.

Πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἀνεχώρησε χθὲς τὸ ἀπόγευµα εἰς Ἡράκλειον καὶ ὁ Γεν. ∆ιοικητης Κρήτης κ. Κρασσαδάκης, σήµερον δὲ ἀναχωρεῖ καὶ ὁ Noµάρχης Χανίων κ. Κακούρης, ό ὁποῖος θὰ παρακολουθήσῃ καὶ τὰς ἐργασίας τοῦ συνερχαµένου αύριον αὐτόθι Παγκρητίου Συνεδρίου Αναπήρων καὶ θυµάτων Πολέµου»