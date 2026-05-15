1950: Θα ανεγερθούν µικραί κατοικίαι διά τους διδασκάλους των χωριών

Για την ανέγερση µικρών κατοικιών για τους δασκάλους διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας «Παρατηρητής» της 15ης Ιανουαρίου 1950.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «AΘΗΝΑΙ 14 (Ραδ ) – Κατ’ ἀσφαλείς πληροφορίας, το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει σχέδιον ἀνεγέρσεως οἰκιῶν τῶν δηµοδιδασκάλων τῶν χωρίων καὶ τῶν µικρών κωµοπόλεων, ὅπου, ὡς γνωστόν, ὑπῆρχε δυσκολία εξευρέσεως καταλλήλου δι’ αὐτοὺς στέγης καὶ διὰ τοῦτο οἱ κατώτεροι εκπαιδευτικοὶ προσπαθοῦν ν’ ἀποφύγουν τοποθέτησιν αὐτῶν εἰς µικρούς συνοικισµούς καὶ µικρὰ ὀρεινά χωρία.

Η σχετική µελέτη κατηρτίσθη ἐκ παραλλήλου µὲ τὰ καταρτισθέντα σχέδια άνεγέρσεως διδακτηρίων ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀναγκῶν τῶν Κοινοτήτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΡΑΝΙΩΝ

Υπεγράφη σύµβασις µεταξύ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῆς ἐνταῦθα Αµερικανικῆς Αποστολῆς διὰ τὴν διάθεσιν 3 δισεκατοµµυρίων δραχµών ἐκ τῶν πιστώσεων τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ προς κατασκευήν 24 χιλιάδων µαθητικών θρανίων. Ἐκ τῶν 220.000 απαιτουµένων θρανίων κατεσκευάσθησαν µέχρι τούδε 70 χιλιάδες. Μὲ τὰ νέα 24,900 θρανία, τῶν ὁποίων ἡ δηµοπρασία θα προεκηρύχθη ἥδη, τὰ ἐν χρήσει θρανία ἀνέρχονται ἤδη εἰς 94.000 καὶ ἀποµένουν να κατασκευασθούν 126 χιλιάδες εἰσέτι θρανία διὰ µερος τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ δηµοπρασία τὸν Ιούνιον. Τὰ ὑπὸ κατασκευήν 24.000 θα διατεθούν ὡς ἑξῆς: Εἰς Πελοπόννησον 2.700 θρανία. Εἰς Στερεὰν Ελλάδα 4600, Θεσσαλίαν 1900, Ήπειρον 2400, Μακεδονίαν 4900, Θράκην 1600, Νήσους Ιονίου 1.100, Νήσους Αιγαίου 2200, Κρήτην 2.100 καὶ Ρόδον 500».