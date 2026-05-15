menu
22.4 C
Chania
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1950: Θα ανεγερθούν µικραί κατοικίαι διά τους διδασκάλους των χωριών

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για την ανέγερση µικρών κατοικιών για τους δασκάλους διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας «Παρατηρητής» της 15ης Ιανουαρίου 1950.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «AΘΗΝΑΙ 14 (Ραδ ) – Κατ’ ἀσφαλείς πληροφορίας, το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει σχέδιον ἀνεγέρσεως οἰκιῶν τῶν δηµοδιδασκάλων τῶν χωρίων καὶ τῶν µικρών κωµοπόλεων, ὅπου, ὡς γνωστόν, ὑπῆρχε δυσκολία εξευρέσεως καταλλήλου δι’ αὐτοὺς στέγης καὶ διὰ τοῦτο οἱ κατώτεροι εκπαιδευτικοὶ προσπαθοῦν ν’ ἀποφύγουν τοποθέτησιν αὐτῶν εἰς µικρούς συνοικισµούς καὶ µικρὰ ὀρεινά χωρία.
Η σχετική µελέτη κατηρτίσθη ἐκ παραλλήλου µὲ τὰ καταρτισθέντα σχέδια άνεγέρσεως διδακτηρίων ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀναγκῶν τῶν Κοινοτήτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΡΑΝΙΩΝ
Υπεγράφη σύµβασις µεταξύ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῆς ἐνταῦθα Αµερικανικῆς Αποστολῆς διὰ τὴν διάθεσιν 3 δισεκατοµµυρίων δραχµών ἐκ τῶν πιστώσεων τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ προς κατασκευήν 24 χιλιάδων µαθητικών θρανίων. Ἐκ τῶν 220.000 απαιτουµένων θρανίων κατεσκευάσθησαν µέχρι τούδε 70 χιλιάδες. Μὲ τὰ νέα 24,900 θρανία, τῶν ὁποίων ἡ δηµοπρασία θα προεκηρύχθη ἥδη, τὰ ἐν χρήσει θρανία ἀνέρχονται ἤδη εἰς 94.000 καὶ ἀποµένουν να κατασκευασθούν 126 χιλιάδες εἰσέτι θρανία διὰ µερος τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ δηµοπρασία τὸν Ιούνιον. Τὰ ὑπὸ κατασκευήν 24.000 θα διατεθούν ὡς ἑξῆς: Εἰς Πελοπόννησον 2.700 θρανία. Εἰς Στερεὰν Ελλάδα 4600, Θεσσαλίαν 1900, Ήπειρον 2400, Μακεδονίαν 4900, Θράκην 1600, Νήσους Ιονίου 1.100, Νήσους Αιγαίου 2200, Κρήτην 2.100 καὶ Ρόδον 500».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum