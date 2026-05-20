1950: Ο Νεοζηλανδός κ. Μάρτιν εκόµισεν ιµατισµόν εκ δωρεών της χώρας του υπέρ Κρητών

Για την αποστολή δεµάτων µε είδη ρουχισµού από Νεοζηλανδούς µε πρωτοβουλία δηµοσιογράφου – βετεράνου της Μάχης της Κρήτης, σε οικογένειες του νησιού διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 23ης Μαΐου 1950.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Από τινών ἡµερῶν, παρεπιδηµεῖ εἰς τὴν πόλιν µας ὁ κ. Οὐίλιαµ Μάρτεν, Νεοζηλανδός δηµοσιογράφος, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀνθυπολοχαγός τῆς Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας, ἔλαβε µέρος εἰς την µάχην τῆς Κρήτης, ήχµαλωτίσθη τότε ὑπὸ τῶν Γερµανῶν, ἀπέδρασεν ἀπὸ τὸ στρατόπεδον τῶν Παιδικῶν ἐξοχών, τοῦ Γαλατά, ἀλλὰ συνελήφθη ἐκ νέου. Ο κ. Μάρτεν µετὰ τὴν λῆξιν τοῦ πολέµου, εκτιµήσας την φιλοξενίαν, ἡ ὁποία παρεσχέθη κατὰ την κατοχήν, ὑπο τῶν Κρητῶν, εἰς τοὺς εἰς τοὺς διαφυγόντας την αἰχµαλωσίαν συµπατριώτας του, ἐπανελθὼν εἰς τήν πατρίδα του, ἐδηµοσίευσεν εἰς τὰς ἐντοπίους ἐφηµερίδας τὰς ἐντυπώσεις του ἐκ Κρήτης, καὶ συνέστησεν εἰς τοὺς δυναµένους νὰ ἀποστείλουν δέµατα µὲ εἴδη ρουχισµοῦ, ἰδίως εἰς ὡρισµένας οἰκογενείας Κρητών, ὁποῖαι περιέθαλψαν µε κίνδυνον τῆς ζωῆς των Νεοζηλανδούς, πολλοὶ δὲ συνεµορφώθησαν µε την σύστασίν του. Ο κ. Μάρτεν ἐπεσκέφθη τὰ Χανιά και το 1946, διὰ νὰ ἐξακριβώσῃ ἐὰν 1 τὰ ἀποσταλέντα δέµατα παρεληφθησαν ἀπὸ ἐκείνους πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπεστάλησαν.

Πρὸ καιρού, προκειµένου ὁ κ. Μάρτεν νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ πάλιν τα Χανιά, ἐπανέλαβεν ἐκ νέου την ἰδίαν σύστασιν εί τοὺς συµπατριώτας του πράγµατι πολλοὶ ἔσπευσαν να ἀνταποκριθούν πρὸς αὐτήν. Ουτω, τὰ συλλεγέντα είδη ρουχισµοῦ καὶ ὑποδήσεως συνεσκευάσθησαν εἰς 40 κιβώτια, τα οποῖα ἐκοµίσθησαν δωρεάν εἰς Πειραιά διὰ τοῦ ἀτµοπλοίου «Κυρήνεια» καὶ ἐκεῖθεν, µέσω τοῦ Ἑλληνικού Ερυθρού Στα ροῦ, ἐκοµίσθησαν προχθές ένταῦθα. Ο τρόπος τῆς διανοµῆς των δὲν καθωρίσθη εἰσέτι»