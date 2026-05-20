menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 20 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1950: Ο Νεοζηλανδός κ. Μάρτιν εκόµισεν ιµατισµόν εκ δωρεών της χώρας του υπέρ Κρητών

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για την αποστολή δεµάτων µε είδη ρουχισµού από Νεοζηλανδούς µε πρωτοβουλία δηµοσιογράφου – βετεράνου της Μάχης της Κρήτης, σε οικογένειες του νησιού διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 23ης Μαΐου 1950.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Από τινών ἡµερῶν, παρεπιδηµεῖ εἰς τὴν πόλιν µας ὁ κ. Οὐίλιαµ Μάρτεν, Νεοζηλανδός δηµοσιογράφος, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀνθυπολοχαγός τῆς Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας, ἔλαβε µέρος εἰς την µάχην τῆς Κρήτης, ήχµαλωτίσθη τότε ὑπὸ τῶν Γερµανῶν, ἀπέδρασεν ἀπὸ τὸ στρατόπεδον τῶν Παιδικῶν ἐξοχών, τοῦ Γαλατά, ἀλλὰ συνελήφθη ἐκ νέου. Ο κ. Μάρτεν µετὰ τὴν λῆξιν τοῦ πολέµου, εκτιµήσας την φιλοξενίαν, ἡ ὁποία παρεσχέθη κατὰ την κατοχήν, ὑπο τῶν Κρητῶν, εἰς τοὺς εἰς τοὺς διαφυγόντας την αἰχµαλωσίαν συµπατριώτας του, ἐπανελθὼν εἰς τήν πατρίδα του, ἐδηµοσίευσεν εἰς τὰς ἐντοπίους ἐφηµερίδας τὰς ἐντυπώσεις του ἐκ Κρήτης, καὶ συνέστησεν εἰς τοὺς δυναµένους νὰ ἀποστείλουν δέµατα µὲ εἴδη ρουχισµοῦ, ἰδίως εἰς ὡρισµένας οἰκογενείας Κρητών, ὁποῖαι περιέθαλψαν µε κίνδυνον τῆς ζωῆς των Νεοζηλανδούς, πολλοὶ δὲ συνεµορφώθησαν µε την σύστασίν του. Ο κ. Μάρτεν ἐπεσκέφθη τὰ Χανιά και το 1946, διὰ νὰ ἐξακριβώσῃ ἐὰν 1 τὰ ἀποσταλέντα δέµατα παρεληφθησαν ἀπὸ ἐκείνους πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπεστάλησαν.

Πρὸ καιρού, προκειµένου ὁ κ. Μάρτεν νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ πάλιν τα Χανιά, ἐπανέλαβεν ἐκ νέου την ἰδίαν σύστασιν εί τοὺς συµπατριώτας του πράγµατι πολλοὶ ἔσπευσαν να ἀνταποκριθούν πρὸς αὐτήν. Ουτω, τὰ συλλεγέντα είδη ρουχισµοῦ καὶ ὑποδήσεως συνεσκευάσθησαν εἰς 40 κιβώτια, τα οποῖα ἐκοµίσθησαν δωρεάν εἰς Πειραιά διὰ τοῦ ἀτµοπλοίου «Κυρήνεια» καὶ ἐκεῖθεν, µέσω τοῦ Ἑλληνικού Ερυθρού Στα ροῦ, ἐκοµίσθησαν προχθές ένταῦθα. Ο τρόπος τῆς διανοµῆς των δὲν καθωρίσθη εἰσέτι»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum