1950: Η πλούσια παραγωγή του Ανατολικού Σελίνου

» Και νέα αίτησις των κατοίκων

75 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 7ης Απριλίου 1950 διαβάζουµε για την πλούσια αγροτική παραγωγή του ανατολικού Σελίνου αλλά και για το κοινό αίτηµα των κατοίκων για… αµαξωτό δρόµο Σέµπρωνα – Καµπανού – Σούγιας.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Οι Πρόεδροι τῶν Κοινοτήτων Σέµπρωνα Κυδωνίας, Καµπανού, Επανοχωρίου, Σκάφης, Ροδοβανίου καὶ Σούγιας Σελίνου ὑπέβαλον εἰς τὴν Νοµαρχίαν Χανίων κοινήν αίτησιν διὰ τῆς ὁποίας παρακαλούν ὅπως ἐνεργήση διὰ τὴν διάνοιξιν τῆς ὁδοῦ Πρασσέ – Καµπανού – Σούγιας.

Εἰς τὴν αἴτησην ἀναφέρεται ότι διανοιγοµένης τῆς ὁδοῦ θὰ ἐξυπηρετηθούν 25 χωρία µὲ συνολικόν πληθυσµόν 5.500 κατοίκων, στερουµένων ἤδη πάσης µετὰ τοῦ Κέντρου ἐπικοινωνίας πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ αὐτοὺς εἰς ἀδράνειαν, παρὰ τὸ δηµιουργικόν των πνεύµα δεδοµένου ότι τὰ προϊόντα των σήπονται, καὶ καταστρέφονται, µὴ καθισταµένης δυνατῆς τῆς µεταφοράς των εἰς τὴν κατανάλωσιν ελλείψει συγκοινωνίας.

Τέλος δηλοῖν ἐξ ὀνόµατος τῶν κατοίκων ὅτι θέλουν διαθέσει 20 χιλ. ἡµεροµίσθια προσωπικής έργασίας πρὸς πραγµατοποίησιν τῆς διανοίξεως τῆς ὁδοῦ.

Ο «Παρατηρηρητής» ἠσχολήθη πολλάκις διά το ζωτικόν αυτό ζήτηµα καὶ θὰ ἐξακολουθήση αγωνιζόµενος µέχρι τοῦ ὄριστικώς του διάκανονισµού, διότι αναγνωρίζει ὅτι τὸ δίκαιον εἶναι µὲ τὸ µέρος του διαµερίσµατος αὐτοῦ και ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ εἶναι ἐπιβεβληµένη τόσον πρὸς τὸ συµφέρον τῶν κατοίκων οσὸν καὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονοµίας.

Ιδού τὶ προκύπτει διὰ τὴν παραγωγικότητα τοῦ εἰρηµένου διαµερίσµατος τὸ ὁποῖον θέλει εξυπηρετήση ἡ ὁδος.

Παραθέτοµεν ἀµέσως κατωτέρο πρόσφατον στατιστικόν τῆς ∆ιευθύνσεως Γεωργίας Χανίων αποδεικνύουσαν τὸν πλοῦτον, τὰ ὑπάρχοντα δεντρα, τὰ παραγόµενα ποικίλα προϊόντα, καὶ τὰ έκτρεφόµενα ζώα.

∆ένδρα εἰς ρίζας καὶ προῖόντα αὐτῶν:

Έλαΐαι 199.000, έλαιον όκ. 750, 000, Λεµονέαι 615, τεµάχια 29,100. Πορτοκαλέαι 25.390, τεµάχια 1.012, 900 Μανδαρινέαι 65 τεµάχια 5.800. Νερατζάιε 220, ττµάχια 5800, Bερυκοκέαι 935, όκ. 8520, Ροδακινεαι 250. όκ. 2500. Κερασέαι 1095, οκ. 16.700, Κοροµηλέαι 329, οκ. 3990, ∆αµασκηνεαι 3.800, όκ. 35,000»