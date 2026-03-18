1949: Το µνηµόσυνον του Ελ. Βενιζέλου

Σήµερα µέσα από την στήλη µας, µε αφορµή την συµπλήρωση 90 χρόνων από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελ. Βενιζέλου αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» της 15ης Μαρτίου 1949 το σχετικό ρεπορτάζ για τις ετοιµασίες για το µνηµόσυνο του.

∆ιαβάζουµε σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «κατά νεωτέρας πληροφορίας ἐξ Αθηνῶν ὁ Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Θεµ. Σοφούλης, παρά την ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυµίαν του, δεν θὰ δυνηθῇ να παραστῇ εἰς τὸ µνµόσυνον του Ελευθ. Βενιζέλου, διοτι οἱ ἰατροί λόγω της καταστάσεως τῆς ὑγείας του τοῦ ἀπηγόρευσαν πᾶσαν µετακίνησιν, ούτω την κυβέρνησιν θὰ ἀντιπροσωπεύς ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτῆς κ. Αλ. ∆ιοµήδης, ὁ ὁποῖος, ὡς ήδη άνεγράφη εξέφρασε τὴν ἐπιθυµίαν νὰ παραστῇ. Πλὴν αὐτοῦ θὰ παραστοῦν καὶ ἀρκετοί ἄλλοι υπουργοί ὡς καὶ ἀντιπροσωπείαι ἐξ ὑπουργων ή βουλευτών όλων των κοµµάτων. Ήδη έγνώσθη ὅτι θὰ παραστοῦν ἀσφαλῶς Λουλακάκης (Πολιτικού Γραφείου) Στ. Νικολαΐδης (∆ηµοσίων Ερ.). Μαρινάκης, (Εµπ. Ναυτιλίας) πιθανόν δε και ο υπουργός της ∆ικαιοσύνης κ. Γ. Μελάς. Επίσης θα παραστούν και πολλοί βουλευται καὶ ἄλλοι ἐπίσηµοι, δηµοσιογράφοι, ἀντιπροσωπείαι τῶν Κρητικών Σωµατείων καὶ τῶν φιλελεύθέρων ὀργανώσεων, καὶ πολλοί άλλοι. Το ἀντιτορπιλλικόν, τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιβαίνουν οἱ ἐπίσηµοι θὰ ἀναχωρήσῃ τὴν πρωίαν του Σαββάτου ἐκ Πειραιώς καὶ θὰ φθάση τὰς απογευµατινάς ώρας εἰς Χανιά εἰς Σούδαν, αναλόγως του καιροῦ. Τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ θὰ ἐπιβαίνουν ὑπερεκατόν άτοµα. Επίσης µερίµνη τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Ἐµπορικής Ναυτιλίας, ὁ «Αδρίας» θα εκτελέση έκτακτον δροµολόγιον το προσεχές Σάββατον διὰ νὰ διευκολύνῃ τοὺς ἐπιθυµοῦντας να ἔλθουν εἰς τὸ µνηµόσυνον, Ο κ. Σ. Βενιζέλος, µετά τοῦ νεαροῦ Ελευθ. Κ. Βενιζέλου καὶ τῆς προσωπικής ακολουθίας θα φθάσουν αεροπορικώς µεθαύριον Πέµπτην εἰς Ηράκλειον, οπόθεν θα κατευθυνθούν οδικώς στο λιµάνι, ὅπου θὰ φθάσουν τὸ Σάββατον διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐπισήµους ξένους»