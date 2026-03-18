menu
17.7 C
Chania
Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1949: Το µνηµόσυνον του Ελ. Βενιζέλου

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Σήµερα µέσα από την στήλη µας, µε αφορµή την συµπλήρωση 90 χρόνων από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελ. Βενιζέλου αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της εφηµερίδας «Κήρυξ» της 15ης Μαρτίου 1949 το σχετικό ρεπορτάζ για τις ετοιµασίες για το µνηµόσυνο του.

∆ιαβάζουµε σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «κατά νεωτέρας πληροφορίας ἐξ Αθηνῶν ὁ Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Θεµ. Σοφούλης, παρά την ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυµίαν του, δεν θὰ δυνηθῇ να παραστῇ εἰς τὸ µνµόσυνον του Ελευθ. Βενιζέλου, διοτι οἱ ἰατροί λόγω της καταστάσεως τῆς ὑγείας του τοῦ ἀπηγόρευσαν πᾶσαν µετακίνησιν, ούτω την κυβέρνησιν θὰ ἀντιπροσωπεύς ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτῆς κ. Αλ. ∆ιοµήδης, ὁ ὁποῖος, ὡς ήδη άνεγράφη εξέφρασε τὴν ἐπιθυµίαν νὰ παραστῇ. Πλὴν αὐτοῦ θὰ παραστοῦν καὶ ἀρκετοί ἄλλοι υπουργοί ὡς καὶ ἀντιπροσωπείαι ἐξ ὑπουργων ή βουλευτών όλων των κοµµάτων. Ήδη έγνώσθη ὅτι θὰ παραστοῦν ἀσφαλῶς Λουλακάκης  (Πολιτικού Γραφείου)  Στ. Νικολαΐδης (∆ηµοσίων Ερ.). Μαρινάκης, (Εµπ. Ναυτιλίας) πιθανόν δε και ο υπουργός της ∆ικαιοσύνης κ. Γ. Μελάς. Επίσης θα παραστούν και πολλοί βουλευται καὶ ἄλλοι ἐπίσηµοι, δηµοσιογράφοι, ἀντιπροσωπείαι τῶν Κρητικών Σωµατείων καὶ τῶν φιλελεύθέρων ὀργανώσεων, καὶ πολλοί άλλοι. Το ἀντιτορπιλλικόν, τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιβαίνουν οἱ ἐπίσηµοι θὰ ἀναχωρήσῃ τὴν πρωίαν του Σαββάτου ἐκ Πειραιώς καὶ θὰ φθάση τὰς απογευµατινάς ώρας εἰς Χανιά εἰς Σούδαν, αναλόγως του καιροῦ. Τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ θὰ ἐπιβαίνουν ὑπερεκατόν άτοµα. Επίσης µερίµνη τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Ἐµπορικής Ναυτιλίας, ὁ «Αδρίας» θα εκτελέση έκτακτον δροµολόγιον το προσεχές Σάββατον διὰ νὰ διευκολύνῃ τοὺς ἐπιθυµοῦντας να ἔλθουν εἰς τὸ µνηµόσυνον, Ο κ. Σ. Βενιζέλος, µετά τοῦ νεαροῦ Ελευθ. Κ. Βενιζέλου καὶ τῆς προσωπικής ακολουθίας θα φθάσουν αεροπορικώς µεθαύριον Πέµπτην εἰς Ηράκλειον, οπόθεν θα κατευθυνθούν οδικώς στο λιµάνι, ὅπου θὰ φθάσουν τὸ Σάββατον διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐπισήµους ξένους»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum