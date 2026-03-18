1910: Ο Ε. Βενιζέλος για πρώτη φορά πρωθυπουργός

Γεώργιος Ορφανός
Γεώργιος Ορφανός
Με αφορµή τη φετινή επέτειο από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου (18/03/1936-2026), ας γυρίσουµε 116 χρόνια πίσω το ηµερολόγιό µας για µια πολύ σηµαντική, όπως αποδείχθηκε πολυποίκιλα κατοπινά, ηµέρα στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας.

Ο λόγος για την 6η Οκτωβρίου του 1910. Ο Ε. Βενιζέλος για πρώτη φορά σχηµατίζει κυβέρνηση στην ελεύθερη Ελλάδα υπό την προεδρία του. Ένας χρόνος περίπου έχει παρέλθει αφότου το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδή (15/8/1909) τάραξε τα «λιµνάζοντα έλη» της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής, που παραµένει παρηκµασµένη και στάσιµη από τα τέλη του 19ου αιώνα και µε  «ανοιχτά»   ακόµη, µεταξύ άλλων, τα ζητήµατα που αφορούν τη Μακεδονία και την Κρήτη και τον αλύτρωτο ελληνισµό εν γένει.

Ο «Στρατιωτικός Σύνδεσµος», το ∆εκαπενταύγουστο του 1909, απαιτεί αποµάκρυνση του διαδόχου Κων/νου από την αρχιστρατηγία του ελληνικού στρατού, και γενικότερη ανανέωση στην πολιτική ζωή του τόπου, όπου πρωταγωνιστούν οι παλαιοκοµµατικοί (Αλ. Ζαΐµης, Γ. Θεοτόκης, ∆. Ράλλης κ.α.) και το Παλάτι. Με το κίνηµά του, ξεκινά µια νέα περίοδος για την ελληνική πολιτική στο ξεκίνηµα του 20ου αιώνα. Ενός αιώνα, το πρώτο µισό του οποίου «σηµαδεύεται» από την έλευση και τη σηµαντικότατη δράση του Κρητικού πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου, από το 1910 έως το 1933.

Ο Βενιζέλος είχε έρθει στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1909, όταν τον κάλεσαν ως πολιτικό τους σύµβουλο οι επικεφαλής του «Στρατιωτικού Συνδέσµου». Μέχρι τον Οκτώβριο του 1910, που ο βασιλιάς Γεώργιος ο 1ος τού δίνει για πρώτη φορά το πρωθυπουργικό χρίσµα, ο Κρητικός πολιτικός επιδίδεται σε ένα αγώνα τριµερών διαβουλεύσεων («Στρατιωτικός Σύνδεσµος» – ανάχτορα- παλαιοκοµµατικοί) σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συντάγµατος του 1864 και άλλες κοινωνικοπολιτικές µεταρρυθµίσεις. Με τη διπλωµατική µετριοπάθεια και τη διαλλακτικότητα που επιδεικνύει ο Βενιζέλος συγκεντρώνει από τη µια τα «πυρά» των παλαιοκοµµατικών και από την άλλη κερδίζει την εύνοια του Γεωργίου, που τον φθινόπωρο του 1910 του αναθέτει το σχηµατισµό κυβέρνησης, µε το ακόλουθο βασιλικό διάγγελµα, που αναδηµοσιεύουµε σήµερα αυτολεξεί: «Κατά την µεταµεσηµβρινήν συνάντησιν του κ. Βενιζέλου µετά του βασιλέως, η Α.Μ. ευηρεστήθη να ανακοινώση ότι µελετήσας καλώς τα λεχθέντα αυτώ υπό διαφόρων αρχηγών των κοµµάτων κατέληξε να εγκρίνη καθ’ ολοκληρίαν τας γνώµας του κ. Βενιζέλου και απεφάσισε, τιθέµενος επί κεφαλής του ειρηνικού ανορθωτικού αγώνος να περιβάλη τον κ. Βενιζέλον µε την απόλυτον εµπιστοσύνην αυτού διά την εφαρµογήν του εκτεθέντος εις την Α.Μ.  προγράµµατός του.»

Το Νοέµβριο του 1910, πραγµατοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές. Το κόµµα που είχε ιδρύσει ο Ελ. Βενιζέλος, οι «Φιλελεύθεροι», κέρδισε µε συντριπτική πλειοψηφία κατά των παλαιοκοµµατικών. Άρχισε έτσι το πολύπλευρο µεταρρυθµιστικό και ανορθωτικό του έργο σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας και κοινωνικής ζωής, που είχε «τραυµατιστεί» µε τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 και έπειτα. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι το 1911 αναθεωρήθηκε το Σύνταγµα, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός εκσυγχρονισµένου κράτους και πιο δίκαιου για τον πολίτη.

Το κυβερνητικό έργο του Κρητικού πολιτικού, λοιπόν, συνεχίστηκε και χάρη στη νέα βενιζελική νίκη στις εκλογές του Μάρτη του 1912, αλλά, δυστυχώς για την Ελλάδα,  έµελλε να διακοπεί το 1915, µετά τις διαφωνίες του µε τον τότε βασιλιά Κων/νο που κατέληξαν στον Εθνικό ∆ιχασµό, µε τις όποιες συνέπειές του, άµεσες και µακροπρόθεσµες, πολιτικές και κοινωνικές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

i) Βουρνάς Τάσος, «Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821–1974», Αθήνα Εκδ. Πατάκη.

ii) Κορδάτος Γ., «Mεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», τόµος 13.

iii) «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τ. Ι∆΄ , Εκδοτική Αθηνών, 1977.

*O Γεώργιος Η. Ορφανός είναι Φιλόλογος, Msc ∆ιαχ/σης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς & ∆ιαχ/σης Πληροφ/κων συστηµάτων

