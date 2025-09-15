18 χρόνια μετά: Από τις “χρυσές ελιές” στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το µεγάλο σκάνδαλο του 2007 στον Αποκόρωνα που πήρε διεθνείς διαστάσεις και κινητοποίησε την Ευρώπη

«Έχουν περάσει πολλά χρόνια, από τότε αλλά σίγουρα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη» θυµάται µιλώντας στα “Χ.ν.” ο κ. Γιάννης Ματσαµάκης, παραγωγός από την περιοχή του Αποκόρωνα που είχε συµµετάσχει ενεργά στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η κοµπίνα µε τις “Χρυσές ελιές του Αποκόρωνα” την περίοδο 2007-2008.

Με αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα του ΟΠΕΚΕΠΕ, “ξεσκαλίσαµε” τη µνήµη µας και τα δηµοσιεύµατα των “Χ.ν.” της εποχής εκείνης, σε µια υπόθεση που µοιάζει πολύ µε όσα διαβάζουµε και σήµερα και δείχνει πως πολλά πράγµατα δεν έχουν αλλάξει.

Παρότι έχουν περάσει από τότε 18 χρόνια ο κ. Ματσαµάκης κρατάει στη µνήµη του πως « το θέµα είχε πάει στην Ελληνική βουλή, είχε γίνει ερώτηση στον τότε Υπουργό, αλλά δεν προχώρησε από τις Ελληνικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Έγινε µεγάλη προσπάθεια να το αποκρύψουν οι πάντες, µε εξαίρεση τα “Χ.ν.” και µερικά άλλα µέσα που το ανέδειξαν πολλές φορές. Ήλθαν και ξένα µέσα ενηµέρωσης και µε βρήκαν στο χωριό και έγιναν δηµοσιεύµατα και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες και τότε κινητοποιήθηκαν κάποιοι Ευρωπαικοί φορείς.»

Η ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ… ΧΡΥΣΑΦΙ

Η υπόθεση, που έµεινε µε το όνοµα “Χρυσές ελιές του Αποκόρωνα” αποκαλύφθηκε στις αρχές του 2007 όταν έγινε γνωστή η ύπαρξη µιας λίστας 57 παραγωγών από Αποκόρωνα κυρίως αλλά και Σφακιά που εµφανίζονταν να ζητάει εξωπραγµατικές επιδοτήσεις. Συγκεκριµένα, υπήρχαν τότε παραγωγοί που δήλωναν ότι από 30 ελαιόδεντρα παρήγαγαν 10 τόνους λάδι και άλλοι που δήλωναν πως από 140 δέντρα παρήγαγαν 76.582 κιλά καρπών ή 21 τόνους ελαιολάδου ! Με βάση τα στοιχεία αυτά ζητούσαν ανάλογες επιδοτήσεις, ανάµεσα τους βέβαια υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα και άτοµα που δήλωναν συνδικαλιστές του αγροτικού τοµέα.

Τη συγκεκριµένη λίστα η ύπαρξη της οποίας ήταν γνωστή σε πολύ κόσµο κοινοποίησε τότε στον εισαγγελέα Χανίων ο κ. Γιάννης Ματσαµάκης ζητώντας να διερευνηθεί η όλη υπόθεση.

Στα ελληνικά δικαστήρια η υπόθεση δεν φάνηκε να προχωρεί µολονότι στον τύπο καταγράφονταν µαρτυρίες από παραγωγούς, συνεταιριστικούς και τραπεζικούς υπαλλήλους που καταδείκνυαν το µέγεθος της απάτης µε τη συµµετοχή ιδιωτών, τραπεζικών, συνεταιριστών. Όπως η συγκεκριµένη από παραγωγό: «Στις 28 ∆εκεµβρίου του 2005 βρήκα στον λογαριασµό µου να έχουν κατατεθεί 3.000 ευρώ για επιδότηση και την ίδια ηµέρα να µου γίνεται ανάληψη από την Ένωση του ποσού των 2.397 ευρώ. Εγώ είχα 150 ελιές και ποτέ δεν πήρα τόσο µεγάλη επιδότηση όσο µου κατατέθηκε στον λογαριασµό µου. Στα χαρτιά που είχα καταθέσει για την επιδότηση είχα δηλώσει τα 150 δέντρα και την παραγωγή λαδιού που είχα κάνει και για την οποία δικαιούµουν περίπου 600 ευρώ. Πήγα στην τράπεζα και εκεί µου είπαν ότι τα πήρε η Ένωση γιατί είχα κάνει εξουσιοδότηση. Τους είπα να µου δείξουν την εξουσιοδότησή µου γιατί εγώ ποτέ δεν είχα υπογράψει τίποτα. Μου είπαν να ρωτήσω στην Ένωση όπου και εκεί µου είπαν ότι έγινε κάποιο λάθος», είχε αναφέρει συγκεκριµένα.

Εξήγησε δε πως εν άγνοια πολλών παραγωγών (ηλικιωµένων, ανθρώπων που ζούσαν εκτός Κρήτης, µη επαγγελµατιών αγροτών κ.α.), δηλώνονταν στο όνοµα τους µεγάλες επιδοτήσεις που όταν έµπαιναν στο λογαριασµό τους, οι επιτήδειοι άφηναν το ποσό που δικαιούνταν οι παραγωγοί και έπαιρναν τα υπόλοιπα χρήµατα!

Ένας συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, που είχε εργαστεί στο κατάστηµα της “Αγροτικής Τράπεζας” στον Βάµο, τα προηγούµενα χρόνια είχε αποκαλύψει µε δηλώσεις του τότε στα «Χ.ν.» ότι :«Εν µια νυκτί είχαν φέρει 10.000 εξουσιοδοτήσεις µε τις οποίες µπορούσαν να παίρνουν χρήµατα από τους λογαριασµούς της επιδότησης διαφόρων αγροτών. Αυτό είναι εύκολο να βρεθεί, αν κάποιος το αναζητήσει. Προσωπικά κατάλαβα τι ακριβώς συµβαίνει όταν τον Ιανουάριο του 2006 έρχεται ένας παραγωγός και µου λέει “τα έχετε κάνει µαντάρα στην τράπεζα. Τη µια µέρα µου βάζουν 3.012 ευρώ για επιδότηση και την ίδια στιγµή µου τα παίρνουν πίσω από την Ένωση”».

Όταν ξέσπασε ο θόρυβος για την υπόθεση η τότε ΕΑΣ Αποκορώνου-Σφακίων είχε κάνει λόγο για «λάθη» και «λανθασµένες καταχωρήσεις», ενώ οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες της Ν∆ που τότε ήταν στην εξουσία καλούσαν τους δηµοσιογράφους που ρωτούσαν για την υπόθεση να αφήσουν τα Χανιά και να δουν τα ελαιόδεντρα του γειτονικού Ρεθύµνου «που αν ισχύουν τα νούµερα που δίνουν θα έπρεπε να φτάνουν στη Σαντορίνη».

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Σε βάρος των πολλών εµπλεκοµένων δεν κινήθηκε κάποια διαδικασία από την Ελληνική δικαιοσύνη, όµως µετά από δισέλιδο δηµοσίευµα της International Herald Tribune (κυριακάτικης έκδοσης των New York Times) ενεργοποιήθηκε η “Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης” (OLAF) η οποία και προχώρησε σε ελέγχους. Το 2009 πια, µετά την έρευνα του OLAF, οι Ευρωπαϊκές αρχές ζήτησαν να επιστραφούν τα χρήµατα που καταβλήθηκαν ως κοινοτικές επιδοτήσεις από την χώρα µας. Το ποσό που ζήτησε πίσω η Ε.Ε. από την Ελλάδα έφτανε στις 374.000 ευρώ µόνο για την περίοδο 2004-2005, καθώς αυτή ήταν που εξέτασε.

Τα χρήµατα αυτά τα ζήτησαν πίσω οι Ελληνικές αρχές το 2013 από 124 παραγωγούς στον Αποκόρωνα κυρίως, ανάµεσα τους και πρώην στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολιτικά πρόσωπα. Και σε αυτήν την υπόθεση όµως τα “χλωρά κάηκαν µαζί µε τα ξέρα” καθώς ανάµεσα στους 124 παραγωγούς ήταν και πολλοί που είχαν καταγγείλει την πλαστογράφηση των υπογραφών και των εξουσιοδοτήσεων τους από µέρους της τότε ΕΑΣ Αποκορώνου-Σφακίων! Και αυτό γιατί ο OLAF ζήτησε “οριζόντια” τα χρήµατα πίσω χωρίς να επιµερίσει τις ευθύνες για το ποιοι είχαν καρπωθεί πραγµατικά το σύνολο των χρηµάτων των επιδοτήσεων.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το θέµα µπορεί να αποκαλύφθηκε από τα ρεπορτάζ µέρους του τότε τοπικού τύπου αλλά το δηµοσίευµα στην International Herald Tribune των New York Times ήταν αυτό που κινητοποίησε τις Ευρωπαϊκές αρχές. Μάλιστα το δισέλιδο ρεπορτάζ, του δηµοσιογράφου Stephen Castle απέσπασε το πρώτο βραβείο για την καλύτερη έρευνα της χρονιάς από το Σύνδεσµο Εφηµερίδων Γαλλίας.

Ο δηµοσιογράφος είχε πραγµατοποιήσει επιτόπια έρευνα στα Χανιά, είχε επισκεφθεί περιοχές στον Αποκόρωνα, είχε συνοµιλήσει µε αγρότες και παραγωγούς και κατέγραφε µε βάση µαρτυρίες τις µεθόδους µε τις οποίες γίνονταν τα πανωγραψήµατα για χρόνια και πως κατάφερναν να αλλοιώνουν στοιχεία και να παίρνουν µεγάλος µέρος των επιδοτήσεων στερώντας τις επί της ουσίας από τους υπόλοιπους αγρότες. Το συγκεκριµένο ρεπορτάζ κέρδισε το πρώτο βραβείο ανάµεσα σε ρεπορτάζ Γαλλικών εφηµερίδων όπως η Le Monde, Liberation, Le Figaro. Καθώ ςη International Herald Tribune είχε τα κεντρικά της γραφεία για την Ευρώπη στο Παρίσι και ήταν µέλος του Συνδέσµου Γαλλικών εφηµερίδων.