16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στα Χανιά

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Dance Days Chania», θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από τις 20 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026.

Η φετινή διοργάνωση αναπτύσσεται μέσα από θεματικές ενότητες που εστιάζουν στις αστικές και κοινωνικές χαρτογραφήσεις, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση και τους «σωματικούς διαλόγους», τα νέα μέσα και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις, καθώς και την έρευνα και τις καλλιτεχνικές γέφυρες μεταξύ δημιουργών και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις σύγχρονου χορού, performances στον δημόσιο χώρο, εργαστήρια, open studios, προβολές ταινιών χορού και δράσεις για όλες τις ηλικίες, με επίκεντρο το σώμα, την κίνηση και τη συλλογική εμπειρία.

Οπως ειδικότερα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το πρόγραμμά του αποτελείται από:

• 15 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού

• 2 παραστάσεις σε σημεία της πόλης [ελεύθερη είσοδος]

• 12 σεμινάρια και εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»

• 2 πρότζεκτ από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]

• 4 επιλεγμένα εν εξελίξει έργα από την νέα ενότητα “Open Studio”

• Προβολή τριλογίας ταινιών χορού με θέμα την γυναίκα από την δημιουργό Editta Braun [ελεύθερη είσοδος]

• Προβολή επιλεγμένων cartoon σε συνεργασία με το 10o Chaniartoon

• Έκθεση έργων και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]

Το «Dance Days Chania» διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού «Συν-Κίνηση» από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Συνδιοργανωτές της 16ης διοργάνωσης συντελούν η Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Χανίων και ο Δήμος Χανίων, ενώ παράλληλα υποστηρικτές και συνεργάτες είναι η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Διεθνές Φεστιβάλ cartoon “Chaniartoon”, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και η Ακαδημία Χορού SEAD.

Ιστοσελίδα https://dancedays.gr/festival/ για το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.