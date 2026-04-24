15ο Ράλλυ Χανίων το Σαββατοκύριακο

Με 21 πληρώματα εκκινεί το Σάββατο από την Κίσσαμο το 15ο Ράλλυ Χανίων, ένας από τους σημαντικότερους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κρήτη, που επιστρέφει δυναμικά το διήμερο 25 και 26 Απριλίου.

Η διοργάνωση της Α.Λ.Α. Χανίων εντάσσεται στο Κύπελλο Ράλλυ Κρήτης και συγκεντρώνει οδηγούς και συνοδηγούς από όλο το νησί και όχι μόνο, με συμμετοχές σε διαφορετικές κατηγορίες και αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, από Peugeot και Citroën μέχρι Mitsubishi και Ford.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο στις 15:00 από την Κολένη Κισσάμου, ενώ ο τερματισμός και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή την ίδια ώρα στην πλατεία Δικαστηρίων στα Χανιά, δίνοντας αγωνιστικό «παλμό» σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ράλλυ Χανίων αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα για τον τόπο, προσελκύοντας φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ενισχύοντας την τοπική δραστηριότητα, ενώ διοργανώνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου.

Η Α.Λ.Α. Χανίων, με πολυετή παρουσία στον χώρο, συνεχίζει να δίνει ώθηση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τη φετινή διοργάνωση να αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι συμμετοχές: