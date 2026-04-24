menu
13.3 C
Chania
Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

15ο Ράλλυ Χανίων το Σαββατοκύριακο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με 21 πληρώματα εκκινεί το Σάββατο από την Κίσσαμο το 15ο Ράλλυ Χανίων, ένας από τους σημαντικότερους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κρήτη, που επιστρέφει δυναμικά το διήμερο 25 και 26 Απριλίου.

Η διοργάνωση της Α.Λ.Α. Χανίων εντάσσεται στο Κύπελλο Ράλλυ Κρήτης και συγκεντρώνει οδηγούς και συνοδηγούς από όλο το νησί και όχι μόνο, με συμμετοχές σε διαφορετικές κατηγορίες και αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, από Peugeot και Citroën μέχρι Mitsubishi και Ford.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο στις 15:00 από την Κολένη Κισσάμου, ενώ ο τερματισμός και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή την ίδια ώρα στην πλατεία Δικαστηρίων στα Χανιά, δίνοντας αγωνιστικό «παλμό» σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ράλλυ Χανίων αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα για τον τόπο, προσελκύοντας φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ενισχύοντας την τοπική δραστηριότητα, ενώ διοργανώνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου.

Η Α.Λ.Α. Χανίων, με πολυετή παρουσία στον χώρο, συνεχίζει να δίνει ώθηση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τη φετινή διοργάνωση να αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

  1. Δημήτρης Κτιστάκης – Εμμανουήλ Κτιστάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 306 – Ε11
  2. Δημήτρης Φραντζεσκάκης – Φραγκίσκος Κλαριδοπούλος (ΑΛΑ Χανίων) – Ford Fiesta – RC4
  3. Άγγελος Σφίγγας – Χρυσούλα Χναράκη (ΑΟ Κρήτης) – Citroën DS3 – RC3
  4. Σπυρίδων Γαλεράκης – Σταυρούλα Σπυριδάκη (ΑΟ Κρήτης) – Mitsubishi Lancer – A8
  5. Στυλιανός Μιχαηλάκης – Νικόλαος Λιγοψυχάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Citroën DS3 – RC3
  6. Ιωάννης Παπαδοκωνσταντάκης – Παρασκευάς Τσουβαλάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Mitsubishi Lancer – A8
  7. Ελευθέριος Γομπάκης – Στέφανος Γομπάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Honda Civic EP3 – Ε11
  8. Μιχαήλ Ζερβάκης – Ευάγγελος Προβιδάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Ε10
  9. Εμμανουήλ Νηστικάκης – Ζαχαρίας Ζαχαριουδάκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën Saxo – Ε10
  10. Σταύρος Ζεϊμπεκάκης – Ιωάννης Συντιχάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Ε10
  11. Εμμανουήλ Κυριανιτάκης – Εμμανουήλ Σκεπετζάκης (ΛΕΜΑΡ) – Volkswagen Golf Mk3 – Ε11
  12. Ευστράτιος Σταματάκης – Φίλιππος Φακουρέλης (ΑΛΑ Λαμίας / ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Α6
  13. Ιωάννης Δαμιανάκης – Εμμανουήλ Ρουσσάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Α6
  14. Γεώργιος Δήμου – Δημήτριος Κοροβέζος (ΛΕΜΑΡ) – Renault Clio 2 – Α7
  15. Γεώργιος Ιωαννίδης – Παναγιώτης Κτιστάκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën AX – Ε9
  16. Μιχαήλ Πουλάκης – Γεώργιος Πουλάκης (ΑΟ Κρήτης) – Toyota Yaris – Α5
  17. Ευάγγελος Παρθενιάδης – Ελευθέριος Θεοδωράκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën Saxo – Ν2
  18. Γεώργιος Κισσανδράκης – Γεώργιος Ευαγγέλου Κισσανδράκης (ΛΕΜΑΡ) – Citroën Saxo – Ε10
  19. Γεώργιος Δελημπάσης – Γεώργιος Δελημπάσης (ΑΛΑ Χανίων) – Citroën Saxo – Ε10
  20. Δημήτριος Σεντούκας – Χρυσόστομος Μπουσούλης (ΑΛΑ Χανίων / ΛΕΜΑΡ) – Peugeot 106 – Α6
  21. Κλέων Τσέτης – Νικόλαος Παπαδήμος (ΑΛΜΑ Αιγίου) – Lada VFTS – Ε10
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum