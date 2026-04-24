15ο Ράλλυ Χανίων το Σαββατοκύριακο

Με 21 πληρώματα εκκινεί το Σάββατο από την Κίσσαμο το 15ο Ράλλυ Χανίων, ένας από τους σημαντικότερους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κρήτη, που επιστρέφει δυναμικά το διήμερο 25 και 26 Απριλίου.
Η διοργάνωση της Α.Λ.Α. Χανίων εντάσσεται στο Κύπελλο Ράλλυ Κρήτης και συγκεντρώνει οδηγούς και συνοδηγούς από όλο το νησί και όχι μόνο, με συμμετοχές σε διαφορετικές κατηγορίες και αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, από Peugeot και Citroën μέχρι Mitsubishi και Ford.
Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο στις 15:00 από την Κολένη Κισσάμου, ενώ ο τερματισμός και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή την ίδια ώρα στην πλατεία Δικαστηρίων στα Χανιά, δίνοντας αγωνιστικό «παλμό» σε ολόκληρη την περιοχή.
Το Ράλλυ Χανίων αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα για τον τόπο, προσελκύοντας φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ενισχύοντας την τοπική δραστηριότητα, ενώ διοργανώνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου.
Η Α.Λ.Α. Χανίων, με πολυετή παρουσία στον χώρο, συνεχίζει να δίνει ώθηση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τη φετινή διοργάνωση να αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
Αναλυτικά οι συμμετοχές:
- Δημήτρης Κτιστάκης – Εμμανουήλ Κτιστάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 306 – Ε11
- Δημήτρης Φραντζεσκάκης – Φραγκίσκος Κλαριδοπούλος (ΑΛΑ Χανίων) – Ford Fiesta – RC4
- Άγγελος Σφίγγας – Χρυσούλα Χναράκη (ΑΟ Κρήτης) – Citroën DS3 – RC3
- Σπυρίδων Γαλεράκης – Σταυρούλα Σπυριδάκη (ΑΟ Κρήτης) – Mitsubishi Lancer – A8
- Στυλιανός Μιχαηλάκης – Νικόλαος Λιγοψυχάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Citroën DS3 – RC3
- Ιωάννης Παπαδοκωνσταντάκης – Παρασκευάς Τσουβαλάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Mitsubishi Lancer – A8
- Ελευθέριος Γομπάκης – Στέφανος Γομπάκης (ΑΛΑ Χανίων) – Honda Civic EP3 – Ε11
- Μιχαήλ Ζερβάκης – Ευάγγελος Προβιδάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Ε10
- Εμμανουήλ Νηστικάκης – Ζαχαρίας Ζαχαριουδάκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën Saxo – Ε10
- Σταύρος Ζεϊμπεκάκης – Ιωάννης Συντιχάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Ε10
- Εμμανουήλ Κυριανιτάκης – Εμμανουήλ Σκεπετζάκης (ΛΕΜΑΡ) – Volkswagen Golf Mk3 – Ε11
- Ευστράτιος Σταματάκης – Φίλιππος Φακουρέλης (ΑΛΑ Λαμίας / ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Α6
- Ιωάννης Δαμιανάκης – Εμμανουήλ Ρουσσάκης (ΑΟ Κρήτης) – Peugeot 106 – Α6
- Γεώργιος Δήμου – Δημήτριος Κοροβέζος (ΛΕΜΑΡ) – Renault Clio 2 – Α7
- Γεώργιος Ιωαννίδης – Παναγιώτης Κτιστάκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën AX – Ε9
- Μιχαήλ Πουλάκης – Γεώργιος Πουλάκης (ΑΟ Κρήτης) – Toyota Yaris – Α5
- Ευάγγελος Παρθενιάδης – Ελευθέριος Θεοδωράκης (ΑΟ Κρήτης) – Citroën Saxo – Ν2
- Γεώργιος Κισσανδράκης – Γεώργιος Ευαγγέλου Κισσανδράκης (ΛΕΜΑΡ) – Citroën Saxo – Ε10
- Γεώργιος Δελημπάσης – Γεώργιος Δελημπάσης (ΑΛΑ Χανίων) – Citroën Saxo – Ε10
- Δημήτριος Σεντούκας – Χρυσόστομος Μπουσούλης (ΑΛΑ Χανίων / ΛΕΜΑΡ) – Peugeot 106 – Α6
- Κλέων Τσέτης – Νικόλαος Παπαδήμος (ΑΛΜΑ Αιγίου) – Lada VFTS – Ε10