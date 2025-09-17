menu
Πολιτισμός

«15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός» στον Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη των τοπικών φορέων, διοργανώνουν το 15ο Φεστιβάλ «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:30, στην πλατεία του Πλατανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το φεστιβάλ, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον πλούτο και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, να στηρίξει και να προβάλει την τοπική παραγωγή, να προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μια εμπειρία αυθεντικής φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, σε δήλωσή του, ανέφερε:
«Φέτος το Φεστιβάλ “Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός” συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στον Δήμο μας, αναδεικνύοντας τα προϊόντα της κρητικής γης, τον πολιτισμό και την αυθεντική φιλοξενία. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται κοντά στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού και τη διασύνδεσή του με την παραγωγή και τον πολιτισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.»
Η εκδήλωση περιλαμβάνει γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τα παράγωγά του, συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής κρασιού και τσικουδιάς, γευσιγνωσία κρητικών προϊόντων, δοκιμή κρασιών και παραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορούς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό»

