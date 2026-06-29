Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου αλλάζει τη ζωή

Είναι προφανές ότι για έναν ενήλικα με οικογενειακές υποχρεώσεις και επαγγελματικές δεσμεύσεις η απόφαση να επιστρέψει στα θρανία έχει βαρύνουσα σημασία. Συνήθως υπαγορεύεται από την ανάγκη ανέλιξης στην ιδιαίτερα απαιτητική και ασταθή αγορά εργασίας κι άλλοτε από το απωθημένο της μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις η φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας εξασφαλίζει το πολύτιμο απολυτήριο Γυμνασίου και σηματοδοτεί μία τεράστια αλλαγή στην προσωπική ζωή του ενδιαφερόμενου.

Για την εμπειρία τους μιλούν από καρδιάς τέσσερις εκπαιδευόμενες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον Α΄ κύκλο στην έδρα του ΣΔΕ Χανίων:

Όταν πήγα να γραφτώ στο σχολείο, έκανα ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι, έλεγα, κοντεύω στα 60 χρόνια με παιδιά και εγγόνια, όταν έπρεπε να βρέξει δεν έβρεξε. Να καθίσω στα θρανία μετά από 40 χρόνια μου φαινόταν ακατόρθωτο. Τις πρώτες μέρες ήθελα να φύγω, ώσπου είδα ένα βίντεο περασμένης χρονιάς για το ΣΔΕ, το σύνθημα ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΑ με κέρδισε. Είμαι ανορθόγραφη αλλά διορθώνομαι, στην πληροφορική είχα μεσάνυχτα, τώρα γράφω, ζωγραφίζω, ανοιγοκλείνω τον υπολογιστή. Ξαναθυμήθηκα τα αγαπημένα μου μαθηματικά, αγάπησα τη φυσική που δεν καταλάβαινα. Το μάθημα για το περιβάλλον στην αρχή έλεγα τι μου χρειάζεται. Τώρα σκέφτομαι, αφού τελειώσω το Γυμνάσιο, να πάω στο ΕΠΑΛ για Γεωπονία. Και στην Κοινωνιολογία μαθαίνουμε βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο καθένας μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι θα έκανα χωρίς το σχολείο; Θα καθόμουνα ατελείωτες ώρες στην πολυθρόνα μπροστά στην τηλεόραση και θα γκρίνιαζα για τη βαρετή ζωή μου. Τώρα έγινα πάλι νέα, έκανα φίλους, έγινα ενεργός πολίτης, ξέφυγα από την αδράνεια εξομολογείται η Κατίνα Στεφανουδάκη και παρακινεί:

Στο ΣΔΕ να πάτε όλοι όσοι αφήσατε το σχολείο ή είστε από άλλη χώρα. Η γνώση δεν έχει ηλικία ούτε χρώμα, δεν κάνει διακρίσεις, είναι για όλους.

Η Αργυρή Μοσχοβάκη συμπληρώνει: Το ΣΔΕ σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα ανεκπλήρωτα όνειρά σου, να πάρεις το απολυτήριο που σου αλλάζει τη ζωή. Πώς; Σταματάς να λες και να ντρέπεσαι ότι είσαι τελειόφοιτος Δημοτικού, δεν περιορίζεται πια η ζωή σου και η ποιότητά της. Εγώ, με απόλυτη σιγουριά σε κάθε βήμα που έκανα διασχίζοντας την αυλή του σχολείου, ήξερα ότι θα αλλάξει η ζωή μου. Οι μήνες πέρασαν με τις όποιες δυσκολίες υπήρξανε. Δε θα πω ψέματα, είχα δυσκολευτεί: λίγο η κούραση της δουλειάς, λίγο το αχ πρέπει να πάω σχολείο, λίγο οι αρρώστιες. Παρ΄ όλα αυτά συνέχισα να πηγαίνω και ανυπομονούσα για την επόμενη μέρα που θα ερχόταν η ώρα να πάω στο σχολείο.

Η Ελλάδα Μπιλιανίδη πάλι, η οποία δεν έχασε ούτε μία διδακτική ώρα ή δράση, μιλά με εκτίμηση για τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της: Κάθε μέρα στο σχολείο ήταν δημιουργική. Εδώ γνώρισα ξεχωριστούς ανθρώπους. Στο τμήμα μου υπάρχουν παιδιά και από άλλες χώρες, ευγενικά, με χιούμορ. Είναι συνέχεια μ΄ ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους και πάντα με θετική ενέργεια. Οι κυρίες πάλι της παρέας είναι μαμάδες και γιαγιάδες όπως εγώ. Οι περισσότερες εργάζονται, έχουν ελάχιστο χρόνο, παρ΄ όλα αυτά προσπαθούν να μη χάσουν τα μαθήματα. Μερικοί και μερικές έρχονται κατευθείαν μετά τη δουλειά.

Τέλος η Στέλλα Σπυριδάκη διαπιστώνει: Αυτό που έκανε η χρονιά μου ξεχωριστή ήταν οι άνθρωποι του σχολείου. Όλοι οι καθηγητές μας είναι πάνω απ΄ όλα εξαιρετικοί άνθρωποι: από την πρώτη μέρα μας αντιμετώπισαν με σεβασμό και κατανόηση, έχουν τεράστια υπομονή και επιμονή να βοηθήσουν τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά κάνοντας μας να νιώθουμε ασφαλείς μέσα στην τάξη. Κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς βλέπω έναν διαφορετικό εαυτό. Ξεπέρασα τους φόβους μου και πλέον έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Η γνώση με άλλαξε, με δυνάμωσε. Τώρα νιώθω έτοιμη και γεμάτη ενέργεια για τον δεύτερο χρόνο. Από την πλευρά τους, στο τέλος του τέταρτου τετραμήνου, οι εκπαιδευόμενοι/ες του Β΄ κύκλου, εθιμοτυπικά, καλούνται να αποτιμήσουν την εμπειρία τους σε μία τελευταία άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία κατάθεση ψυχής, καθώς μέσα στην άκρως απαιτητική καθημερινότητά τους παρακινούνται να ξεκλέψουν χρόνο με τον εαυτό τους για να αναστοχαστούν τα δύο χρόνια επανασύνδεσής τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς πήραν τη γενναία απόφαση της εγγραφής, ποια κέρδη αποκόμισαν, πόσο άλλαξε η αυτοεικόνα τους, τι σχέδια έχουν για το μέλλον είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Και τελικά πώς αντιλαμβάνονται την αξία της Διά Βίου Μάθησης; Η Αγγελική Παπάζογλου, μητέρα και εργαζόμενη σε οικογενειακή επιχείρηση, απαντά πολύ κατατοπιστικά: Αφήνοντας το σχολείο σε μικρή ηλικία πίστευα ότι δε θα κατάφερνα ποτέ να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου. Μέσα μου όμως υπήρχε πάντα η ανάγκη να αποδείξω, στον εαυτό μου πρώτα, ότι μπορώ να συνεχίσω. Η απόφαση να έρθω στο ΣΔΕ ήταν πολύ σημαντική για τη ζωή μου, γιατί μου έδωσε πράγματι μια δεύτερη ευκαιρία. Θυμάμαι την πρώτη μέρα στο σχολείο με πολύ άγχος και αγωνία, αφού δεν ήξερα αν θα μπορούσα να τα καταφέρω μετά από τόσα χρόνια. Όταν όμως είπα στα παιδιά μου ότι γράφτηκα στο ΣΔΕ χάρηκαν πάρα πολύ, μου είπαν «Μπράβο, μαμά!» και από την πρώτη στιγμή με στήριξαν και πίστεψαν σ΄εμένα. Κι εγώ ένιωσα περήφανη, γιατί γινόμουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου, παρόλο που εκείνα έχουν τελειώσει το σχολείο και έχουν σπουδάσει. Στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων υπήρξαν δυσκολίες και μαθήματα που με μπέρδευαν, ιδιαίτερα η φυσική. Παρ΄ όλα αυτά δεν τα παράτησα και συνέχισα να προσπαθώ με τη βοήθεια των καθηγητών και των συμμαθητών μου. Οι καθηγητές και η διεύθυνση του σχολείου ήταν πάντα δίπλα μας, μας στήριζαν, μας ενθάρρυναν και μας έκαναν να νιώθουμε πως μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μια στιγμή που θα θυμάμαι πάντα είναι όταν έγραψα για πρώτη φορά τεστ στα μαθηματικά και πήρα 20! Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα τόσο περήφανη για τον εαυτό μου! Δε θα ξεχάσω ποτέ τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που μας γέμιζαν όμορφες εικόνες, γνώσεις και μας έφερναν πιο κοντά. Ξεχωριστή ανάμνηση αποτελεί και η δημιουργία ενός δικού μας επιτραπέζιου παιγνιδιού με θέμα την ιστορία της πόλης και του νομού των Χανίων, ένα πρότζεκτ στο οποίο συνεργαστήκαμε, δημιουργήσαμε και μάθαμε παίζοντας. Πριν πάρω την απόφαση να περάσω την πόρτα του ΣΔΕ, ένιωθα ότι είχα μείνει πίσω, δεν πίστευα αρκετά στον εαυτό μου. Οι συνθήκες γύρω μου δεν ήταν εύκολες: εκείνη την περίοδο ο τρίτος μου γιος έδινε Πανελλήνιες και το άγχος στο σπίτι ήταν μεγάλο. Σαν να μην έφτανε αυτό, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς άνοιγε και η σεζόν στη δουλειά, κάνοντας τις καθημερινές αντοχές μου να φτάνουν στα όριά τους. Όμως, παρά την εξάντληση της ημέρας, εγώ καθόμουν το βράδυ και μελετούσα. Το έκανα καθαρά για τον εαυτό μου, δε χρωστούσα τίποτα σε κανέναν, ήταν μια προσωπική μου ανάγκη να αποδείξω σ΄ εμένα την ίδια ότι μπορώ. Σε αυτό το ταξίδι δεν ήμουν μόνη. Ο άντρας μου ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριζε, με ενθάρρυνε και με βοηθούσε καθημερινά να πηγαίνω στο σχολείο παρά τις αντίξοες συνθήκες. Χάρη στην αγάπη και την υποστήριξή του βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να πετύχω έναν στόχο που κάποτε φαινόταν πολύ μακρινός. Δύο χρόνια μετά αισθάνομαι πλέον πιο δυνατή, πιο ώριμη και έτοιμη να συνεχίσω τα όνειρά μου. Το απολυτήριο Γυμνασίου σημαίνει για εμένα μια τεράστια προσωπική επιτυχία. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι με προσπάθεια και επιμονή όλα μπορούν να γίνουν. Στο άμεσο μέλλον θέλω να συνεχίσω στο Λύκειο. Έπειτα από αυτή μου την εμπειρία θεωρώ ότι η μάθηση είναι κάτι πολύτιμο και ότι δε σταματά ποτέ: η Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου αλλάζει τη ζωή γνώση ανοίγει δρόμους και σε βοηθά να γίνεσαι καλύτερος, η γνώση είναι δύναμη και ελευθερία που κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει. Το δε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δε σου δίνει μόνο γνώσεις, σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και αυτή την ευκαιρία την έδωσα η ίδια στον εαυτό μου! Τη δική της εμπειρία καταθέτει και η Ευτυχία Γιαννακούρου, εργαζόμενη, μητέρα και πρόσφατα προγιαγιά: Το πόσο σημαντικό είναι που άφησα το σχολείο στα μαθητικά μου χρόνια δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό που με δίδαξε η ζωή είναι ότι για τις όποιες επιλογές ή αποφάσεις μας υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Αφήνοντας το σχολείο, παιδί τότε, ταξίδεψα στην εμπειρία της μητρότητας. Ίσως για αυτό δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ μέτρο σύγκρισης: η αγκαλιά, το χαμόγελο, οι αγωνίες και τα θέλω των παιδιών ήταν η προτεραιότητά μου. Περνώντας τα χρόνια και μεγαλώνοντας τα παιδιά, ξύπνησε η επιθυμία μου να γυρίσω πίσω στα θρανία για να φρεσκάρω τις γνώσεις μου. Εδώ συνοδοιπόροι ήταν τα παιδιά μου, ξέροντας πόσο μου άρεσε η μάθηση με πήραν από το χέρι και με έφεραν στο ΣΔΕ! Η πρώτη μέρα ήταν ένα μεγάλο βήμα στο άγνωστο δίχως να ξέρω τη διαδρομή. Ήμουν αποφασισμένη όμως να το ζήσω και όπου με έβγαζε. Δεν έχω λόγια για την υποδοχή μας. Η καλοσύνη των εκπαιδευτικών ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, το χαμόγελο πλατύ κι αληθινό δίνοντας την υπόσχεση «Προχώρα, μη φοβάσαι τίποτα, εδώ είμαστε εμείς». Κι έτσι πήρα δύναμη και προχώρησα. Οι δυσκολίες αμέτρητες. Θα έπρεπε να βρω χρόνο για τον εαυτό μου, δύσκολο όμως με οικογένεια και δουλειά. Η δύναμη της ψυχής μεγαλύτερη πάντως. Από τις πρώτες μέρες όλα μπήκαν σε μια σειρά, δίχως να αφήσω τίποτα και δίχως πίεση. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός μου που τα χρόνια πέταξαν κι έγινα πάλι παιδί. Το σχολείο, οι συμμαθητές, το θρανίο, οι φωτοτυπίες αντί για βιβλία και η όρεξη για μάθηση έγιναν η νέα καθημερινότητά μου. Το ταξίδι ονειρεμένο, οι εμπειρίες αμέτρητες. Τις στιγμές που έζησα στα δυο χρόνια φοίτησης στο ΣΔΕ δε νομίζω ότι θα τις άλλαζα με τίποτα. Στα δε παιδιά και στα εγγόνια μου συνεχώς τονίζω πόσο σημαντικό είναι να κυνηγάνε τα όνειρά τους κι ότι η μάθηση δεν έχει τέλος! Φεύγω από το σχολείο με εικόνες ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μου. Τώρα πια γεμάτη αυτοπεποίθηση ετοιμάζομαι να συνεχίσω το ταξίδι της μάθησης στο Λύκειο. Κι αν κάτι μας στεναχωρεί όλους είναι ότι φεύγουμε από τη φωλιά του ΣΔΕ κι ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας σε άλλους ορίζοντες. Αλλά είπαμε, στις όποιες αποφάσεις μας υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Ξέρουμε ήδη ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, την αγκαλιά του ΣΔΕ δε θα τη βρούμε πουθενά! Μέσα στην καρδιά μας όμως θα υπάρχουν πάντα οι μοναδικοί και υπέροχοι καθηγητές του ΣΔΕ Χανίων που θα μας συντροφεύουν νοερά στο επόμενο ταξίδι μας.

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους! Στους συμμαθητές μου: Το πτυχίο που παίρνουμε δεν είναι απλό χαρτί. Είναι η απόδειξη πως η ψυχή δεν παραιτείται. Κρατήστε το ψηλά μ΄ ελπίδα και μεράκι γιατί η γνώση είναι φως κι αστράφτει το σοκάκι! Και μια μαντινάδα για το ΣΔΕ: Η γνώση χρόνια δεν κοιτά μήτε και ηλικία και η ζωή ξαναρχινά στου ΣΔΕ μας τα θρανία. Με θάρρος, πείσμα και χαρά ξανά θρανίο πιάνεις τη γνώση που στερήθηκες ποτέ σου δεν τη χάνεις!